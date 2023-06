Sesp debate criação de rede de atendimento e proteção aos direitos da pessoa idosa em Mato Grosso

A etapa final do Festival de Quadrilhas Juninas (Festrilha 2023) ocorre nesta sexta-feira (23.06) e sábado (24.06), a partir das 19h, em Tangará da Serra. Um dos maiores eventos culturais de Mato Grosso, o Festival é realizado pela Federação Mato-grossense de Quadrilhas Juninas (FMTQ) com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Com quadrilhas juninas tradicionais e estilizadas, serão 14 grupos, de 11 municípios mato-grossenses, se apresentando em busca do título de Melhor Junina do Estado. O público poderá acompanhar gratuitamente sete exibições por noite.

“A realização do Festrilha em Mato Grosso é uma grande manifestação cultural e popular. É uma tradição que vem lá do Nordeste e já integra o calendário de eventos do Estado, mostrando o quanto é rica a nossa diversidade cultural. Estamos felizes em contribuir com a realização desse evento que traz tanta qualidade técnica e profissionalismo”, destaca o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Participam da final do Festrilha, os grupos Os de Fora e Caipiras de Plantão, de Tangará da Serra; Simpatia Junina, de Lucas do Rio Verde; PVA de Primavera do Leste (PVA); Pega Fogo, de Água Boa; Os Caipiras do Araguaia de Confresa; Texas, de Torixoréu; Caipiras Unidos e Império Junino, de Rondonópolis; Abalantes do Sertão e Mandacaru do Cerrado, de Barra do Garças; Paixão Junina, de Querência; Princesinha do Araguaia, de Vila Rica; e Explosão Caipira de São Félix do Araguaia.

A junina campeã recebe o valor de R$ 20 mil e representará o Estado no Festival Nacional de Dança de Quadrilha, que acontecerá no Pará. Haverá também premiações para os grupos que ficarem nas segunda, terceira e quarta colocações.

As apresentações acontecem no Módulo Esportivo de Tangará da Serra, que dispõe ainda de uma praça de alimentação com comidas típicas. A realização do evento conta também com o apoio da Prefeitura do município.