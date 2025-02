Sesp e Energisa renovam parceria e alinham ação integrada contra furtos e fraudes de energia em MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) e o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) divulgaram o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física (TAF) do processo seletivo para formação de cadastro de reserva para os cargos de soldado BM de segunda classe (auxiliar de bombeiro) e soldado BM de saúde de segunda classe (técnico de enfermagem). Confira o resultado preliminar aqui.

Ao todo, 702 candidatos foram aprovados nesta fase do processo seletivo, que incluiu avaliações de força dos membros superiores (barra), corrida de 12 minutos, natação e abdominal tipo remador. Todos os testes foram aplicados para ambos os cargos, com índices exigidos para aprovação conforme o sexo do candidato e o cargo desejado. Esta fase do seletivo foi considerada eliminatória.

Além da aprovação na prova objetiva e no TAF, os candidatos classificados seguirão para as próximas etapas, que incluem Avaliação de Títulos, Avaliação Psicológica, Investigação Social, Exames Médico-Odontológicos e o Curso Básico de Soldado Temporário (CBSdT).

O chamamento dos candidatos aprovados para realizarem o CBSdT está previsto para 11 de abril. Já o início do curso está agendado para 14 de abril e terá duração aproximada de 60 dias.

Após a incorporação à tropa, os bombeiros temporários receberão uma remuneração inicial de R$ 3.436,25, podendo chegar a até R$ 4.708,61, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 486,14. A jornada de trabalho seguirá a escala dos militares estaduais, podendo ser em regime de turnos para serviço operacional, ou expediente diário em serviço administrativo.

Os contratos temporários terão duração de até oito anos.

Vagas disponíveis

No total, as vagas do seletivo estão disponíveis para os 32 municípios onde já existem Unidades de Bombeiro Militar ou onde estão previstas as implantações dessas unidades. São eles: Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Chapada dos Guimarães, Colíder, Comodoro, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Jaciara, Juara, Juína, Poconé, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Santo Antônio de Leverger, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Tapurah e Várzea Grande.

Fonte: Governo MT – MT