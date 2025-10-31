MATO GROSSO
Sesp e órgãos públicos alinham últimas estratégias de segurança para o show do Guns N’ Roses
A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) realizou, nesta quinta-feira (30.10), a última reunião geral da Câmara Temática de Grandes Eventos, que definiu as estratégias de segurança para o show internacional da banda Guns N’ Roses, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A apresentação irá ocorrer nesta sexta-feira (31) e deve reunir mais de 40 mil pessoas. 25 mil delas vem de outras cidades e estados.
A reunião contou com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Ministério Público, Juizado Especial, Procon Municipal e Prefeitura de Cuiabá, por meio das secretarias de Mobilidade, Segurança e Defesa Civil, além dos organizadores do evento.
O secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel PM Fernando Augustinho, destaca que a Câmara Temática de Grandes Eventos, vinculada ao Gabinete de Gestão Integrada (GGI), busca planejar ações estratégicas de segurança em eventos com grande concentração de público, reunindo diferentes instituições e órgãos parceiros.
“Cada instituição fica ciente de suas atribuições, considerando o grande público, de mais de 40 mil pessoas, o que exige planejamento para prever eventuais demandas que possam surgir durante o evento. É importante que tudo esteja bem definido: o fluxo de pessoas, a organização dos estacionamentos, os acessos, entradas e saídas, enfim, todos os aspectos que envolvem o desenrolar desses grandes eventos. O objetivo é garantir que o público possa participar de forma segura e tranquila”, afirmou o coronel.
O diretor adjunto de Saúde do Corpo de Bombeiros, tenente coronel Jean Oliveira, explica que a instituição atua desde a preparação do evento na parte de segurança contra incêndio, pânico, até no planejamento operacional para mitigar possíveis incidentes de grande complexidade.
“Toda a preparação do Corpo de Bombeiros é feita de forma prévia e planejada, porque nós temos alguns vieses de trabalho. Um deles é a parte de segurança contra incêndio e pânico, que é realizada pelo Comando Regional, responsável pela aprovação do projeto que envolve a estrutura de segurança, arquibancadas, camarotes, estruturas temporárias e a parte de emergências, para que em situação de emergência, a evacuação seja rápida. Esse processo é feito antecipadamente, com a apresentação do projeto pela empresa produtora e a análise técnica da nossa equipe, que faz toda a avaliação e, posteriormente, aprova o projeto. A segunda fase é a vistoria, que ocorre momentos antes do evento, para garantir a segurança de toda a estrutura”, afirma.
Ainda conforme o diretor adjunto, há também o viés operacional. “Esse é um planejamento mais robusto, voltado à segurança e à prevenção durante o evento, para minimizar e mitigar a possibilidade de incidentes de grande vulto. No entanto, nenhuma prevenção é 100%, então, além do planejamento preventivo, também elaboramos o planejamento assistencial, ou seja, caso algo ocorra, o que deve ser feito?”, explica.
Oliveira ressalta que o Corpo de Bombeiros reforçou toda a sua estrutura operacional na Baixada Cuiabana, com o intuito de melhorar o atendimento diante da grande movimentação de pessoas que ocorrerá na cidade como um todo, além do fluxo nas rodovias, principalmente a Estrada da Guia (MT-010) e a Estrada de Chapada (MT-251), com o objetivo de prevenir grandes acidentes e, caso ocorram, garantir um atendimento rápido, ágil e qualificado.
Durante o evento, o Corpo de Bombeiros estará presente com toda a estrutura de resgate para realizar atendimentos pré-hospitalares, tanto em emergências clínicas quanto traumáticas, além das equipes voltadas à segurança contra incêndio e pânico.
“Estaremos com cerca de 120 militares e várias viaturas de resgate posicionadas em pontos estratégicos nas imediações da Arena Pantanal, bem como em locais estratégicos das rodovias, visando possíveis ocorrências durante o deslocamento do público que vem do interior para prestigiar o evento na capital”, finaliza o bombeiro militar.
Por parte da Polícia Militar, as ações de segurança tiveram início na segunda-feira (27), durante a montagem do palco e a chegada dos trabalhadores, e foram intensificadas na quarta-feira (29) em razão da proximidade do show e do aumento no fluxo de fãs nos arredores da Arena Pantanal.
Mais de 900 policiais militares estão empregados em ações diretas de policiamento relacionadas ao evento, sendo o maior efetivo de segurança que atuará dentro de todos os cinco shows da banda no Brasil.
Para isso, contará com efetivos do 10º Batalhão da PM e outras unidades de áreas de Cuiabá, do Quartel do Comando-Geral, Forças Táticas (dos Comandos Regionais de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Primavera do Leste), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão Rotam, Cavalaria (de Cuiabá, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde), Companhia Raio, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Batalhão de Trânsito e Patrulha Maria da Penha.
“Nós estamos focados em garantir a segurança e a tranquilidade de todos antes, durante e após o evento. Sabemos que cerca de 25 mil pessoas virão de outras cidades, além do público local de Cuiabá, que também receberá atenção especial. Por isso, estamos atuando com força máxima”, explicou o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, unidade sediada nas imediações da Arena Pantanal, tenente-coronel Bruno Marcel Souza Tocantins.
Governo de MT realiza entrega de 35 veículos para fortalecer ações sociais nos municípios nesta sexta-feira (31)
O Governo de Mato Grosso realiza, nesta sexta-feira (31.10), às 16h, a entrega de 35 veículos destinados a atender às demandas sociais dos municípios mato-grossenses. A cerimônia será realizada na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), no bairro CPA 1, em Cuiabá.
O investimento total ultrapassa R$ 3,8 milhões e reforça o compromisso da gestão estadual com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social e o apoio às prefeituras, na execução das ações voltadas para as famílias em situação de vulnerabilidade.
A solenidade contará com a presença do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virginia Mendes, do senador Jayme Campos e do secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes.
Com a entrega dos veículos, os municípios terão melhores condições para realizar visitas técnicas, acompanhar famílias em situação de risco, executar programas sociais e ampliar o alcance dos serviços socioassistenciais oferecidos à população.
Serviço
Data: Sexta-feira, 31 de outubro
Horário: 16h
Local: Sede da Setasc – Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, 503, CPA I, Cuiabá
Primeira-dama e PM entregam medalhas em comemoração ao Dia da Mulher Policial Militar nesta sexta-feira (31)
A primeira-dama Virginia Mendes e a Polícia Militar de Mato Grosso entregam, na manhã desta sexta-feira (31.10), condecorações e medalhas em homenagem ao Dia da Mulher Policial Militar. A solenidade acontece a partir das 10h, no auditório do Quartel do Comando-Geral, em Cuiabá.
Na solenidade, cerca de 150 mulheres policiais militares e outras autoridades civis serão agraciadas com as medalhas “2ª Sargento Antônia Macaúba da Costa” em homenagem a uma das primeiras mulheres a ingressar nas fileiras da Polícia Militar, além da medalha “190 Anos PMMT”.
Celebrado no dia 20 de outubro, em decorrência da Lei nº 9.432/2010, o Dia da Mulher Policial Militar é uma homenagem à criação do primeiro Pelotão de Polícia Militar Feminina, instituído na mesma data, no ano de 1983, quando foi oficializada a entrada das primeiras mulheres na PMMT.
Serviço | Homenagem ao Dia da Mulher Policial Militar
Data: 31.10 (Sexta-feira)
Horário: 10h
Local: Auditório do Comando-Geral da PMMT – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 6135, bairro Jardim Novo Paraíso, Cuiabá-MT
