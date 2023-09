Sesp entrega 8 mil livros para Sistema Penitenciário e Socioeducativo

A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) iniciou, nesta sexta-feira (01.09), a entrega de mais de 8 mil livros para o Sistema Penitenciário e Socioeducativo. As obras fazem parte da campanha “Leitura que Transforma” e foram recebidas em solenidade realizada no Tribunal de Justiça. Os exemplares arrecadados têm a finalidade de promover o hábito da leitura e reflexão para os privados de liberdade.

A campanha é uma iniciativa do Poder Judiciário e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF), e conta com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que arrecadou mais de 2.200 livros. A ação foi destinada à reposição dos livros educativos da Sesp.

O secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri, destaca a importância da campanha para o desenvolvimento pessoal de cada preso, e afirma a abrangência do projeto em todas as unidades do Sistema Penitenciário e do Socioeducativo de Mato Grosso. “Esses livros serão distribuídos nas 41 unidades do Sistema Penitenciário, e também nas unidades socioeducativas. Isso ajuda na ressocialização e na reinserção deles no seio social”, ressalta.

A “Leitura que Transforma” oferece ao reeducando a oportunidade de reduzir a pena por meio dos livros. De acordo com a resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça, essa redução pode chegar a até 48 dias no período de 12 meses, sendo que o detento possui o direito de ler até um livro por mês. Para isso, o termo exige que o reeducando escreva uma resenha após cada leitura, que é avaliada por uma comissão, constituída por juízes da execução penal.