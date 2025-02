Sesp entrega mais de 15 mil itens de sinalização de trânsito às forças de segurança

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) realizou, nesta sexta-feira (4.2), a entrega oficial de mais de 15 mil itens de sinalização de trânsito às forças de segurança de Mato Grosso.

Ao todo, o Governo do Estado investiu mais de R$ 1,7 milhão, por meio de uma parceria da Sesp com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com a aquisição de 10.780 Cones, 716 Barreiras Pantográficas, 968 unidades de Bastão Sinalizador, além de 1.280 Sinalizadores de Cones.

A coordenadora do GGI, tenente-coronel Monalisa Furlan, destacou que os itens vão reforçar as ações de trânsito das forças de segurança, oferecer melhor estrutura de trabalho aos agentes públicos e maior qualidade no serviço prestado à população dos municípios com maior demanda de serviços de trânsito.

“Já foram realizadas entregas de alguns itens e outros estão programados para os próximos meses, necessários em bloqueios de vias por situações diversas, oferecendo aos municípios estrutura suficiente para proporcionar maior visibilidade em situações que há necessidade dessa sinalização”, pontuou.

Dentre os equipamentos entregues, estão sinalizadores, utilizados para fazer sinalização vertical e horizontal, que alguns municípios estão recebendo pela primeira vez. “São itens de suma importância que vão melhorar a qualidade do serviço prestado pelas forças de segurança à população”, completou Monalisa Furlan.

Os itens serão distribuídos à Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito, Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá e a Guarda Municipal de Várzea Grande.

Para chegar aos municípios do interior, os itens serão entregues aos Comandos Regionais da Polícia Militar e Delegacias Regionais da Polícia Civil, que farão a distribuição às cidades com maior demanda de sinalização de trânsito, de acordo com o planejamento estabelecido pela pasta.

