Sesp entrega pistolas para policiais das unidades do 11º Comando Regional da PM

A Secretaria de Segurança Pública entregou na manhã desta quarta-feira (07.06)¿ pistolas Glock calibre 9mm para todos os policiais das oito unidades e da Força Tática do 11º Comando Regional da Polícia Militar. A entrega faz parte da política de modernização e padronização do armamento das forças estaduais de segurança implementada pelo Governo de Mato Grosso.

Em ato simbólico, na sede do 11º Comando Regional, em Primavera do Leste (231 km de Cuiabá), o secretário adjunto de Integração Operacional da Segurança Pública, coronel Fernando Carneiro, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Mendes, repassaram 193 pistolas aos comandantes das unidades.

As novas armas são para uso permanente de cada policial que serve nas unidades de Primavera do Leste (11º Batalhão e Força Tática) e nas companhias, pelotões e núcleos da PMMT nas cidades de Campo Verde, Paranatinga, Poxoréu, Santo Antônio do Leste, Gaúcha do Norte e distrito de Santiago do Norte.

“O governador Mauro Mendes tem feito investimento maciço na Segurança Pública, possibilitando com isso a entrega de equipamentos modernos e extremamente eficientes para que nós, os policiais, possamos trabalhar com segurança, defendendo nossas vidas e dos cidadãos aos quais temos a missão de servir. E essa nova arma, moderna, padrão nas melhores forças policiais do Brasil e diversos países, agora é de uso permanente de cada policial”, reforçou Cel. Fernando Carneiro.

O comandante geral da PMMT, coronel Alexandre Mendes, destacou a importância da aquisição de armamentos modernos e eficientes, assim como dos investimentos em tecnologia e na valorização dos policiais que vêm sendo feitos pelo Governo do Estado. “Estamos trabalhando no fortalecimento das forças policiais e nisto sabemos que a integração, não só entre as polícias, mas com outras instituições, como Ministério Público e Poder Judiciário, é fundamental à repressão da criminalidade”, disse Cel Mendes.

Além das 193 pistolas, o Comando Regional recebeu viaturas, coletes balísticos, sistema de radiocomunicação digital, drones, GPS, entre outros que compõem a modernização da Polícia Militar.

Participaram da solenidades, o prefeito de Primavera, Leonardo Bortolin, o subchefe de Estado Maior da PMMT, cel Wilker Soares Sodré, o comandante das unidades especializadas, cel Antônio Gilvan de Souza, além de prefeitos, vereadores e outras lideranças dos municípios que compõem a área de atuação do 11ºCR.