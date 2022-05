Sesp implanta projeto de remição de pena por leitura

O 1º Encontro Regional dos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg), realizado nesta sexta-feira (13.05), em Campo Verde (135 km de Cuiabá), discutiu novas medidas de segurança na região leste de Mato Grosso. Durante o evento, foi discutida a importância da população contribuir com as ações de combate à criminalidade e se juntar com as forças de segurança.

O evento é organizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária (CEPC) com a Federal Estadual dos Conselhos de Segurança, e reuniu os representantes dos Consegs dos municípios de Campo Verde, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, Poxoréo, Gaúcha do Norte e Dom Aquino.

O coordenador estadual de Polícia Comunitária (CEPC), tenente-coronel PM Sebastião Carlos Rodrigues da Silva, destacou que a população tem um papel fundamental no combate à criminalidade. “A segurança pública também é um espaço para que a comunidade contribua com ideias para fortalecer as ações de segurança”, explicou.

Carlos lembrou que o espaço para a participação popular está aberto, por meio dos conselhos de segurança, para contribuir com a redução dos índices criminais. “Segurança pública não se faz apenas com as forças policiais, mas também com a colaboração da população e a sociedade tem o espaço aberto para discutir políticas públicas e se envolver com as ações de segurança da sua comunidade”, pontuou.

O coronel também destacou a importância do envolvimento das prefeituras dos municípios participarem das ações de segurança. “As prefeituras estão começando a trabalhar juntos com as forças de segurança na busca pela polução dos conflitos de segurança pública para dar mais qualidade do serviço à população”, lembrou.

O presidente do Conseg de Campo Verde, Antônio Aparecido Toneto, agradeceu e lembrou que o diálogo com as forças de segurança é muito importante para atuação do conselho. “A Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar têm nos dado atenção necessária quando solicitados, e isso é fundamental para oferecer melhor atenção a comunidade”, disse.