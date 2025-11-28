MATO GROSSO
Sesp mobilizou 415 agentes para garantir segurança em show teste de Natanzinho
A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) mobilizou 415 agentes de diversas instituições para reforçar a segurança do público durante o show teste do cantor Natanzinho, que foi realizado no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá, nesta quinta-feira (27.11). As forças policiais não registraram ocorrências durante o evento.
Conforme o Gabinete de Gestão Integrada (GGI), foram mobilizados 330 Policiais militares e 60 bombeiros militares, além de 17 policiais civis e oito agentes do órgão de Sesp.
Estruturas montadas pela Sesp também auxiliaram o trabalho das forças de segurança, como a Plataforma de Observação Elevada (POE) de câmeras do programa Vigia Mais MT, a Estação Rádio Móvel (ERB) e uma caminhonete com uma antena de comunicação via rádio digital. O objetivo foi de garantir a estrutura de monitoramento e comunicação dos agentes.
A apresentação musical no Parque Novo Mato Grosso, que também contou com a gravação de um DVD do artista, funcionou como um teste da estrutura do local para receber shows de grande porte.
Conforme contagem realizada pela Polícia Militar, o número de participantes chegou a mais de 50 mil pessoas. O número superou a expectativa da Sesp, que previa cerca de 20 mil participantes.
Apesar da quantidade de público ter sido além do planejado, a Sesp readequou o número de policiais para atender a demanda do evento que seguiu sem registro de ocorrência.
“Inicialmente, a organização do evento apresentou uma previsão inicial de pessoas, porém, diante da magnitude do cenário que foi se desenvolvendo, especialmente com entrada gratuita aberta pelo governo e divulgação de participações especiais, ampliamos a quantidade de profissionais das instituições de segurança pública para garantir um evento tranquilo e seguro a todos”, explicou a coordenadora do GGI, tenente coronel PM Monalisa Furlan.
Também participaram da Operação Grandes Eventos, agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Polícia Penal e do Procon.
“Mais um grande evento atendido de forma positiva e sem intercorrências. Policiais, bombeiros e agentes de trânsito estiveram presentes fazendo a segurança do público, com o apoio de profissionais de vários órgãos do sistema de justiça e da prefeitura municipal. Todos aproveitaram o evento de forma segura e voltaram para casa com tranquilidade”, completou a coordenadora do GGI.
Obra do Sistema BRT terá interdições parciais na próxima semana
Para a continuidade das obras de implantação do Sistema BRT em Cuiabá e Várzea Grande, algumas interdições parciais estão previstas para a próxima semana. Os bloqueios ocorrerão de forma pontual, com estreitamento de pista em diferentes trechos.
Na Avenida do CPA, continuará o afunilamento em frente ao Shopping Pantanal, onde são executadas escavações para implantação do novo sistema de drenagem. Por esse motivo, a faixa da direita permanece interditada.
Também deve ter início, nos próximos dias, a interdição do cruzamento com a Avenida Hélio Ribeiro (rua da Amaggi). Um desvio provisório será instalado exatamente ao lado da pista atual, exigindo uma pequena mudança de trajeto dos motoristas para seguir o caminho habitual.
O Consórcio Integra BRT trabalha ainda na execução de uma nova alça de contorno em frente à Avenida Juliano Costa Marques, que funcionará como mais uma opção de retorno na Avenida do CPA. A concretagem do cruzamento com a Hélio Ribeiro só será iniciada após a conclusão dessa alça.
Também estão programados para esta semana serviços de instalação de rede elétrica, etapa necessária para o avanço das frentes de trabalho de iluminação pública do corredor do BRT.
No trecho entre o CREA e a Rua Voluntários da Pátria, está prevista para o dia 7 de dezembro (domingo) a interdição do cruzamento com a Avenida Mato Grosso. A interrupção será feita para serviços no pavimento e deve durar apenas um dia.
Entre a Rua Voluntários da Pátria e a Praça Ipiranga, continuam as ações de recuperação do asfalto. Já entre a Praça Ipiranga e o Ginásio do Colégio São Gonçalo, serão instaladas geogrelhas, que reforçam a estrutura do solo.
No trecho próximo ao Shopping Popular, seguem os trabalhos de implantação da drenagem, executada por método não destrutivo. Na Avenida XV de Novembro, terá início a aplicação da capa asfáltica definitiva.
Complexo Leblon
As obras do Complexo Leblon avançam com a perfuração e instalação de tirantes, execução da rede de drenagem e construção dos muros de contenção da trincheira.
Em frente ao Todimo Lar Center, seguem os serviços de demolição do antigo viaduto, perfuração de estacas, execução de aterros e estruturas de contenção.
Corpo de Bombeiros combate incêndio em carreta carregada com plástico na BR-364
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na quinta-feira (27.11), um incêndio de grandes proporções em uma carreta que transportava plástico para reciclagem na BR-364, na Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger (a 34 km de Cuiabá).
A equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) foi acionada por volta das 14h. E segundo as informações repassadas, as chamas se espalharam rapidamente, consumindo a carreta, a cabine, a carroceria e toda a carga.
Técnicos da concessionária Rota do Oeste iniciaram as primeiras tentativas de combate ao fogo, mas, devido à intensidade do incêndio, acionaram o Corpo de Bombeiros.
Ao chegar no local, a equipe da 11ª CIBM constatou que a área já estava isolada, permitindo o início imediato da extinção das chamas. Foram montadas linhas de mangueiras com divisor para resfriamento e aproximação segura, seguidas pela aplicação de jato sólido sobre o material.
Após controlar o incêndio, os militares realizaram o rescaldo completo para eliminar qualquer risco de reignição das chamas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e auxiliou com o controle do tráfego na rodovia.
O motorista do veículo não sofreu nenhum tipo de ferimento.
*Sob supervisão de Hannah Marques
