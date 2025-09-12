MATO GROSSO
Sesp oficializa troca de comando do Ciopaer nesta sexta-feira (12)
A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) oficializa nesta sexta-feira (12.9), às 17h, a passagem da função de coordenador do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).
O posto será assumido pelo tenente coronel PM, Thiago Braz de Oliveira, após o coronel PM Ernesto Xavier Lima Junior assumir o 1º Comando Regional da PM, em Cuiabá.
Lima Júnior assumiu a coordenadoria do Ciopaer em setembro de 2021, ficando à frente da unidade por quatro anos.
A solenidade contará com a presença do secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri e o secretário adjunto de Integração Operacional (Saiop), coronel PM Fernando Augustinho.
Serviço:
O que: Troca de coordenador do Ciopaer
Quando: Sexta-feira (12.9) às 17h
Local: Hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas, no Aeroporto Marechal Rondon
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Prazo para inscrições dos Jogos Olímpicos da rede estadual encerra nesta sexta-feira (12)
O prazo para inscrições dos primeiros Jogos Olímpicos da Rede Estadual de Ensino encerra nesta sexta-feira (12.9). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online, por meio de formulário – acesse aqui.
Pela primeira vez, a competição será realizada em escolas da rede estadual, com prêmios de R$ 5 mil e R$ 10 mil, além de uma viagem nacional de experiência esportiva e cultural de três dias, com todas as despesas pagas.
São 11 modalidades disponíveis para participação: futsal, vôlei de quadra, vôlei de areia, natação, tênis de mesa, judô, badminton, basquete, xadrez, futmesa e handebol.
Os jogos serão divididos em três fases, sendo a etapa municipal, etapa regional e etapa estadual. Para participar o estudante deve estar matriculado regularmente na rede estadual de Mato Grosso e comprovar, no mínimo, 80% de frequência escolar. Além de apresentar exame de aptidão física, emitido por um médico habilitado, com validade máxima de 90 dias.
Cada estudante poderá se inscrever em apenas uma modalidade, devendo, obrigatoriamente, respeitar a faixa etária indicada no manual orientativo. Mais detalhes estão disponíveis no manual anexado no fim da matéria.
Conforme o manual, cada equipe precisa ter uma lista de alunos classificados como reservas para a etapa regional, o que facilitará substituições caso necessário. A última etapa está prevista para ser realizada em dezembro.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Estudantes da rede estadual embarcam para intercâmbio na Inglaterra cheios de expectativas
O primeiro dos sete grupos de 100 estudantes da rede estadual selecionados para a 3ª edição do programa MT no Mundo embarcou na manhã desta sexta-feira (12.09), no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.
Na Inglaterra, eles ficarão 21 dias comprometidos com aulas intensivas de General English, city tours e experiências de imersão cultural nas cidades de Canterbury, Oxford, Bristol, Brighton, Worthing, Cambridge e Liverpool.
Para eles, é a realização de um grande desejo. A estudante Melissa Koon, de 16 anos, da Escola Estadual Militar Tiradentes Coronel PM Jorge Luiz Magalhães, do município de Querência, contou que sempre sonhou em fazer um intercâmbio. “Será uma experiência incrível”, disse empolgada.
O jovem Aquiles França do Nascimento, também de 16 anos, da Escola Estadual Dione Augusta, em Cuiabá, destacou o quanto a viagem será importante para o seu futuro. “Viajar para outro país é um sonho de muita gente. Sem dúvida, será uma experiência incrível e algo muito importante para o meu currículo”, afirmou.
Já Pedro Guilherme de Paula Gambetta, de 18 anos, da Escola Estadual Júlio Strübing Muller, em Várzea Grande, garantiu que vai aproveitar a oportunidade para apresentar Mato Grosso ao mundo.
“Quero mostrar o lado acolhedor do nosso povo e falar das nossas comidas típicas e belezas naturais, como o Pantanal e a Chapada dos Guimarães”, contou.
O estudante indígena Perakopri Panará, de 15 anos, da Escola Estadual Albert Einstein, de Guarantã do Norte, embarca com o segundo grupo, neste sábado, e não escondeu a sua expectativa. Ele disse enxergar no intercâmbio uma grande oportunidade de troca cultural.
“Levo um pouco da cultura do meu povo e trarei novos aprendizados à minha comunidade e colegas de escola”, afirmou.
Na despedida, minutos antes do embarque, o governador parabenizou os estudantes e agradeceu o apoio da primeira-dama e embaixadora do projeto de intercâmbio, Virgínia Mendes.
“Hoje, vocês triunfaram, graças ao esforço individual e às oportunidades oferecidas pelo governo de Mato Grosso. Essa experiência, que tem a primeira-dama como madrinha, vai permitir conhecer novas culturas, ampliar horizontes e se tornarem cidadãos mais completos”, destacou Mauro Mendes.
O secretário de Educação, Alan Porto, também comemorou o momento e chamou os estudantes de “embaixadores da educação pública” no exterior. “Vocês terão a chance de crescer, aprimorar o inglês, viver uma experiência incrível e voltar ao Brasil ainda mais preparados e com novas experiências para compartilhar”, disse.
Segundo o secretário, os estudantes terão a chance de crescer, de se fortalecer e de aprimorar não apenas o domínio da língua inglesa, mas também de vivenciar uma profunda imersão cultural, conhecer novas pessoas e explorar diversos locais. “Voltarão para Mato Grosso mais preparados para os estudos da língua após o intercâmbio”.
O grupo também conta com 14 monitores, um psicólogo da rede estadual e 13 professores, que farão o curso intensivo Teacher Training Courses em Londres.
O programa já soma mais de R$ 16 milhões em investimentos e garante aos estudantes nivelamento, certificado de conclusão, passagens, hospedagem, alimentação, seguro, chip de internet, transporte, emissão de documentos e ajuda de custo semanal de 250 libras. “Tudo com o objetivo de proporcionar uma vivência completa e segura”, conclui Alan Porto, lembrando que os demais grupos de estudantes também embarcam neste fim de semana.
O MT no Mundo integra o Plano EducAção 10 Anos, que tem como meta posicionar Mato Grosso entre os cinco melhores sistemas educacionais do país até 2026. Com a data do embarque marcada, os estudantes vivem agora a expectativa e o preparo para essa nova jornada internacional.
Fonte: Governo MT – MT
Após resgatar cão ferido, Jean Barros defende ampliação no atendimento da Diretoria de Bem-Estar Animal
Rádio Assembleia é uma das escolhidas para comemorar os 90 anos do programa A Voz do Brasil
Festeja Sinop terá Marcha para Jesus e show gospel com Israel Salazar neste sábado (13)
TRE-MT fará parte do Projeto “Cidadão do Futuro”
Cobertura negada durante carência é abusiva, define TJMT em caso de urgência médica
Segurança
Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas e a criminalidade em Peixoto de Azevedo
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, deflagrou na quinta-feira (11.9), a Operação Pax Urbana para...
Polícia Militar apreende submetralhadora e prende integrantes de facção criminosa em Cáceres
Policiais militares da Força Tática do 6º Comando Regional apreenderam, na noite desta quinta-feira (11.9), uma submetralhadora artesanal, 47 munições...
Filha de vítima e mais três adolescentes são apreendidos por homicídio em Colíder
Quatro adolescentes envolvidos no homicídio de uma mulher em Colíder foram apreendidos, na noite de quinta-feira (11.9), em ação conjunta...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde4 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES7 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
-
Saúde6 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Proibição do abate de cavalos põe em xeque mercado de carne equina no Brasil
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários