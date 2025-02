Sesp participa de evento em Várzea Grande que promove integração com a população

A Secretária de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp) participará, neste sábado (21.2), do evento “Cultura Pela Paz – 6º Quero Mais Cultura”, no bairro Mapim, em Várzea Grande, às 16h.

Com apresentação da dupla Nico e Lau, o evento contará com 100 servidores da segurança pública empenhados na integração com a população, fortalecendo o vínculo da segurança com a sociedade.

A ação, idealizada pelo Instituto Leverger em parceria com a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de Mato Grosso (Feconseg), tem o objetivo de promover cultura e lazer.

Com expectativa de público de cerca de 1000 pessoas, o evento será gratuito e será realizado das 16h às 21h30. A programação inclui exposições e atividades interativas promovidas por diversas unidades de segurança pública, como: Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Polícia Comunitária, Polícia de Trânsito, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros Militar.

Uma das principais atrações para a comunidade, é o pouso do helicóptero do Comando Integrado de Operações Aéreas da Polícia Militar de Mato Grosso (Ciopaer), além de contar com sorteio de brindes para o público e o plantio simbólico de 40 mudas de árvores na praça.

O coordenador da Polícia Comunitária, Major PM Kawahara, ressaltou a importância da iniciativa. “Esperamos toda a comunidade para este grande evento, para integrar a segurança e a população, em busca da paz, com muitas atividades, como pouso da aeronave, plantio de árvores, atividades no Game Bus da Polícia Civil para todas as crianças, além das apresentações musicais da Guarda Municipal de Várzea Grande e dos humoristas Nico e Lau”, afirmou.

Confira a programação completa:

16h00: Pouso da aeronave

17h00: Plantio de árvores

18h00: Teatro de Bonecos da Guarda Municipal

19h00: Abertura oficial

19h15: Pronunciamentos

19h30: Sorteio de brindes

19h40: Banda Municipal de Várzea Grande

20h10: Sorteio de brindes

20h15: Show Nico e Lau

21h30: Encerramento

O evento visa proporcionar momentos de lazer, aprendizado e interação, reforçando a importância da cultura e da segurança para o bem-estar da comunidade.

*Sob supervisão de Fabiana Mendes

Fonte: Governo MT – MT