Sesp prepara novos oficiais do Corpo de Bombeiros para operacionalização de ocorrências e gestão de unidades

A Secretaria Segurança Pública (Sesp-MT), por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) , capacitou nesta sexta-feira (15.7) 50 bombeiros militares que estão participando do Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC) realizado pelo Corpo de Bombeiros.

Durante o curso, os novos oficiais conheceram os procedimentos para gerenciamento e operacionalização do atendimento de ocorrências, uma das novas rotinas que serão desempenhadas por eles.

Eles aprenderam todos os serviços, ferramentas e equipamentos que integram a rotina de agentes de segurança pública que atuam em prol do cidadão dentro do Ciosp, dentre eles, o programa Vigia Mais MT.

Ao final do dia, o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, participou do treinamento e destacou as novas tecnologias empregadas na segurança pública e diversos serviços, como a recém-integração do Corpo de Bombeiros ao centro de operação para atuar em parceria com o Samu no atendimento a vítimas de acidentes e outros serviços de urgência em saúde.

“A partir do momento que se tornarem oficiais, os senhores e senhoras assumirão comando de unidades e, como gestores, poderão somar com o Governo do Estado, contribuindo de maneira significativa na prestação de serviços à população”, observou Roveri.

O Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), que tem 1.300 horas/aulas, começou em abril e o término está previsto para o dia 2 dezembro, com a promoção dos alunos ao posto de segundo tenente.

O comandante da Academia do Bombeiro Militar de Mato Grosso, tenente coronel CBM Mário Henrique Faro, destacou que o CAOC tem a função de preparar os aspirantes a oficiais para gerenciar e administrar unidades em diversas regionais do Estado.

“Após o curso, eles estarão aptos a gerenciar as sessões dos quartéis do Corpo de Bombeiros, ou comandar pequenas unidades como núcleos e pelotões, cumprindo todas as funções administrativas destinadas a oficiais dos Bombeiros”, explicou.

