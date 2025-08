Sesp realiza coletiva de imprensa sobre operação que prendeu assaltantes de banco em Brasnorte nesta segunda-feira (4)

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, neste domingo (3.8), as provas escritas do processo seletivo para ingresso de policiais militares no Quadro de Oficiais Complementares (QOC) da corporação.

As provas foram realizadas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e reuniu 271 candidatos.

Estão previstas 40 vagas para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), formado por subtenentes e primeiros-sargentos da PM. Destas vagas, 20 foram previstas por meio das provas escritas para avaliação de mérito intelectual, realizadas neste domingo (3).

As outras 20 vagas serão definidas pelo critério de antiguidade, com o mesmo processo seletivo, exceto pela prova escrita.

O Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC) foi autorizado pelo governador Mauro Mendes, no final do ano de 2024, e tem como objetivo ampliar o quadro de oficiais da PM e a promoção e ascensão da carreira dos policiais militares.

O resultado da prova será divulgado no dia 22 de agosto, junto com a convocação para inspeção de saúde dos candidatos aprovados. As demais informações do processo seletivo podem ser consultados no site: concursos.ufmt.br na aba “Processo seletivo interno PMMT”.

