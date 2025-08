Sesp realiza coletiva de imprensa sobre operação que prendeu assaltantes de banco em Brasnorte nesta segunda-feira (4)

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), certificou, neste sábado (3.8), 16 mulheres em situação de vulnerabilidade social, concluintes do curso de Programação do projeto Talento na Nuvem.

A iniciativa foi realizada em parceria com as empresas Nexa, Amazon Web Services (AWS) e Proz Educação. O objetivo foi promover a inclusão produtiva e ampliar o acesso ao mercado de trabalho na área de tecnologia.

O projeto também é parte do programa SER Família Mulher, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, com o objetivo de transformar realidades por meio da qualificação profissional e autonomia financeira.

Ao falar sobre a ação conjunta, a primeira-dama Virginia Mendes destacou o papel transformador do projeto na vida das participantes.

“Essa foi uma parceria essencial que vai possibilitar novos caminhos para essas guerreiras. Quando unimos esforços entre o poder público e a iniciativa privada, conseguimos gerar oportunidades reais e mudar histórias. Esse curso vai muito além do diploma: ele representa liberdade, dignidade e recomeço para muitas mulheres”, afirmou.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Durante o curso, as participantes foram introduzidas ao universo da computação em nuvem, aprendendo desde ferramentas básicas de escritório e gerenciamento de arquivos até conceitos de programação. Além do conteúdo técnico, as aulas reforçaram habilidades como o pensamento analítico, a resiliência e a importância do aprendizado contínuo.

Para possibilitar a presença das alunas, a parceria ofereceu ajuda de custo para transporte e alimentação. Uma ação solidária também se destacou: servidoras da Setasc se voluntariaram para cuidar dos filhos das alunas durante o curso, permitindo que as mães pudessem se concentrar nos estudos.

O secretário de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, enfatizou que a formação representa muito mais do que o acesso ao conhecimento técnico, trata-se de uma política pública com poder de romper ciclos de vulnerabilidade e ampliar oportunidades de futuro. Segundo ele, o curso marca um avanço importante na inclusão produtiva de mulheres em situação de risco, ao conectá-las com um dos setores mais promissores do mercado — a tecnologia.

“Elas agora têm uma nova perspectiva. A capacitação em tecnologia e programação, viabilizada com apoio da Nexa, trouxe ferramentas concretas para que ingressem no mercado digital. Além disso, cada uma recebeu um notebook, essencial para iniciar essa nova etapa. O programa SER Família Mulher, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, tem exatamente esse propósito: promover autonomia e transformar vidas”, reforçou o secretário.

A capacitação foi conduzida pela Proz Educação em duas trilhas formativas: “Introdução ao Mundo Digital” e “Talento Cloud Pro”, que apresentou os serviços, conceitos e terminologias da AWS. Com a certificação em mãos, as alunas serão conectadas a oportunidades de trabalho por meio de uma rede de empregabilidade organizada pela Nexa e AWS.



Foto: João Reis | Setasc-MT

A formanda Josenice Rodrigues se emocionou ao relatar como a formação transformou sua vida. Mãe de cinco filhos, ela declarou que a oportunidade oferecida pela Setasc foi um divisor de águas em sua trajetória profissional e pessoal.

“Sempre sonhei em trabalhar com o digital, mas não sabia por onde começar. O curso me trouxe conhecimento, autoconfiança e novas amizades. Hoje, me sinto preparada para voltar ao mercado de trabalho e realizar meus projetos. Já me vejo como uma futura empresária. Foi uma experiência acolhedora, humana e transformadora. Agradeço a toda equipe da Setasc, principalmente a primeira-dama Virginia Mendes, que pensou em nós. Meus filhos agora me enxergam como inspiração e tudo o que aprendi, compartilhei com eles”, disse emocionada.

Em seu discurso na formatura do projeto “Talento na Nuvem”, a gerente de Comunicação Externa e Relações Institucionais da Nexa, Sharon Treiguer, destacou o compromisso da empresa com a inclusão feminina e parabenizou as formandas.

“É um orgulho representar a Nexa nesse momento especial. Somos uma empresa comprometida com a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, inclusive na mineração. Um exemplo disso é a nossa unidade em Aripuanã, na região noroeste de Mato Grosso, onde mulheres ocupam os mais diversos cargos”, afirmou a gerente.



Foto: João Reis | Setasc-MT

A jovem Maria Eduarda Pereira Oliveira, de 22 anos, mãe de duas meninas, destacou como o curso foi essencial não apenas para sua qualificação profissional, mas também para que pudesse conciliar os desafios da maternidade com o desejo de crescer.

“Foi muito gratificante. Não tenho rede de apoio, mas o curso ofereceu acolhimento, ajuda com as crianças e auxílio financeiro, o que fez toda a diferença para muitas mães. Aprender tecnologia foi uma chance de mudar de vida. Agora já estou criando sites e me sinto pronta para o mercado de trabalho. O estudo é algo que ninguém tira da gente. Sou muito grata à primeira-dama Virginia Mendes por idealizar esse projeto que olha por nós com tanto cuidado e abre portas reais para o nosso futuro”, declarou.

A formatura foi marcada por emoção, gratidão e, principalmente, esperança. O Talento na Nuvem não apenas capacitou mulheres tecnicamente, mas também fortaleceu sonhos, ampliou horizontes e reafirmou o compromisso do Governo de Mato Grosso com políticas públicas transformadoras e inclusivas.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Fonte: Governo MT – MT