Sesp suspende curso e apura denúncia contra policiais penais

Neste sábado (04.03), as aldeias Pirigara (Bororos) e Guatós, localizadas no município de Barão de Melgaço, receberam em caráter emergencial alimentos e Kits de higiene e limpeza do programa SER Família Solidário, desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso.

A missão foi solicitada pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, assim que soube da necessidade das entregas devido a situação emergencial causada pelo alagamento que afeta as aldeias onde vivem 70 famílias indígenas, sendo 42 na aldeia Guatós e 28 na aldeia Pirigara.

Participaram da missão a Unidade de Apoio e Assistências às Famílias (UNAF), a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), a Governadoria e a Defesa Civil.

“Devido o volume de chuvas, a população da região mais afetada onde estão localizadas as aldeias não conseguem, há dois meses, trafegar pelas estradas. Assim que soube da emergência dos meus irmãos indígenas solicitei à secretária-interina da Setasc, Grasielle Bugalho, para organizar as entregas do SER Família Solidário. Graças à união das equipes de trabalho da Setasc, Unaf, Ciopaer, Governadoria, ao proprietário da fazenda que liberou a pista de pouso, e todo o suporte do Governo do Estado, as 70 famílias que receberam os alimentos e os kits de higiene e limpeza terão um pouco mais de conforto por alguns dias. Essa é nossa missão: chegar onde a população mais precisa”, disse a primeira-dama Virginia Mendes.



O cacique Carlinhos, da aldeia Guatós, agradeceu a sensibilidade da primeira-dama em intervir na situação deles.

“De coração e ‘bom grado’ agradecemos dona Virginia por ter lembrado de nós. Nós mandamos um abraço e esperamos a vinda dela aqui em nossa aldeia para agradecer pessoalmente, porque isso é inédito pra nós. Um prazer estar com vocês aqui e com o Governo do Estado”, agradeceu o Cacique.