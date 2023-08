Sessão da 4ª Câmara de Direito Privado do dia 23/08 será antecipada para às 8h

A rotina do produtor familiar Jaciel de Oliveira, de 52 anos, mudou para melhor desde que foi contemplado com um resfriador do Programa MT Produtivo Leite, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf). Antes, ele tinha que percorrer cerca de 4 km por dia para levar até o laticínio o leite produzido no sítio dele, no Assentamento São Francisco, em Nortelândia, a 227 km de Cuiabá.

Agora, com o resfriador que tem capacidade para armazenar mil litros de leite, pode guardar a produção e esperar o laticínio buscar o leite na propriedade dele.

“Com essa ajuda do Governo do Estado, eu ganhei tempo e também melhorou a minha renda e da minha família”, destacou o produtor.

Além da capacidade de armazenamento, o resfriador mantém a temperatura em caso de interrupção no abastecimento de energia. “Aqui tem um problema de energia, volta e meia a energia vai embora, e o resfriador mantém a temperatura por até 48 horas depois que a energia acaba”, afirmou o produtor.

Ele cria 11 vacas leiteiras no sítio de 31 hectares, onde mora há 22 anos, e tira em média 50 litros de leite por dia, mas, em tempos de chuva, consegue tirar mais de 100 litros. A estimativa é melhorar a produção quando outras seis vacas que estão prenhes, por meio de inseminação artificial, estiverem produzindo. A previsão é chegar a 150 litros.

O apoio do Governo do Estado tem sido fundamental, segundo o produtor que viu muitos vizinhos desistirem de produzir leite ao longo dos anos. Ele permaneceu firme e agora consegue obter resultados.

O secretário interino de Agricultura Familiar, Luluca Ribeiro, afirmou que o Programa MT Produtivo já entregou 700 resfriadores para produtores de todo o estado, por meio de parceria entre a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado com prefeituras, associações e cooperativas.

“Esse investimento melhora a vida dos produtores familiares e reduz o custo da produção, atingindo o nosso objetivo enquanto Governo do Estado, de facilitar, incentivar e fortalecer a produção no campo”, destacou.

