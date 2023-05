Sessão da Câmara Temporária de Direito Público de hoje foi transferida para o dia 10 de maio

Continuam abertas as inscrições do processo seletivo de formação de cadastro reserva dos profissionais efetivos da Rede Estadual de Educação ou candidatos a contrato temporário interessados em atuar com bolsa interiorização nas unidades da zona rural ou unidade escolar indígena.

O edital nº006/GS/SEDUC foi divulgado no dia 2 de maio, no Diário Oficial e as inscrições serão realizadas exclusivamente no endereço eletrônico www.seduc.mt.gov.br-PAS/PPS, até as 17h deste domingo (14.05).

Serão 500 bolsas no valor de R$ 2 mil cada uma, pagas mensalmente enquanto durarem as ações ou projetos para os quais o servidor foi selecionado e designado. A bolsa interiorização, em hipótese alguma, será incorporada à remuneração do servidor e constituirá base de incidência de encargos trabalhistas, previdenciários, entre outros.

O cadastro no banco de reserva assegurará apenas a expectativa de direito à bolsa, sendo a sua efetiva oferta condicionada ao exclusivo interesse e conveniência desta Administração Estadual, que seguirá rigorosamente a pontuação obtida pelo servidor na Listagem de Classificação de Efetivos 2023 ou no EDITAL Nº 008/2021/GS/SEDUC/ MT, não havendo, portanto, obrigação de aproveitamento imediato dos candidatos do cadastro de reserva.

Poderão participar desde Edital de Chamamento Público de Bolsa Interiorização os profissionais que estiverem inscritos no Banco de Talentos, se servidor efetivo; possuam formação superior e habilitação técnica específica; possuam pontuação na Listagem de Classificação de Efetivos 2023, se servidor efetivo ou; possuam classificação no EDITAL 008/2021/GS/ SEDUC/MT.

Já se for servidor de contrato temporário terá que atender especificidades de cada vaga ou unidade escolar específica.

A apresentação documental deverá ocorrer no ato da inscrição e terá caráter eliminatório caso não sejam confirmadas as informações prestadas, comprobatórias de atendimento aos critérios específicos para concessão da bolsa.

A apresentação pessoal à unidade escolar deverá ocorrer na data de 01/06/2023, conforme definição no cronograma do anexo.