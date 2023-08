Sessão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo é transferida para 16/08

A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) realiza, no dia 18 de agosto, uma nova edição do webinário Encontro sobre o Fortalecimento do Sistema Multiportas. Desta vez, será abordado o tema “Pensamento Sistêmico – o novo paradigma da Ciência e o Sistema Multiportas”. Os palestrantes serão Maria José Esteves de Vasconcelos e Décio Fábio Oliveira Júnior. A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) realiza, no dia 18 de agosto, uma nova edição do webinário Encontro sobre o Fortalecimento do Sistema Multiportas. Desta vez, será abordado o tema “Pensamento Sistêmico – o novo paradigma da Ciência e o Sistema Multiportas”. Os palestrantes serão Maria José Esteves de Vasconcelos e Décio Fábio Oliveira Júnior.

A ação pedagógica será ministrada virtualmente, com atividades síncronas por meio da exposição dialogada e fórum. Previamente ao dia do webinário será enviado aos participantes inscritos, via e-mail, material explicativo com instruções de navegação/senha, leitura de texto e vídeo que contextualizará o tema abordado. O evento será realizado das 8h às 12h.

Segundo a coordenadora da iniciativa, juíza Jaqueline Cherulli, o encontro tem como objetivo debater questões relativas à contribuição e ao uso do Pensamento Sistêmico no Sistema Multiportas. Visa agregar saberes e recursos no desempenho das atividades, aprimorar saberes da natureza da autocomposição, a partir de um novo paradigma da ciência e o desenvolvimento de metodologia de atendimento sistêmico para construção de solução de situação-problema em contexto de autonomia; identificando padrões e possibilitando a criação de possibilidade de construção de novas soluções de vida.

Ainda conforme a magistrada, o webinário pretende sedimentar o conhecimento interdisciplinar a respeito da construção de soluções que sirvam à vida e para a vida, como meio adequado de transformação dos conflitos no Sistema Multiportas brasileiro. “Queremos proporcionar aos cursistas contato com os saberes que proporcionam maior segurança ao atuar como agentes colaboradores, de forma efetiva, nos números e resultados que afetam diretamente a imagem da Justiça Brasileira e a satisfação dos jurisdicionados.”

Podem se inscrever magistrados(as), assessores(as), advogados(as), integrantes da unidade jurisdicional e equipes multidisciplinares.

Palestrantes

Décio Fabio de Oliveira Junior: graduado em medicina pela UFMG em 1990. Pós-graduado em cirurgia pediátrica em 1993 pela mesma universidade. Estudou hipnose, pós-graduação lato senso em acupuntura – IBEH. Médico e cirurgião, deixou essa carreira após 20 anos, para dirigir o Instituto Desenvolvimento Sistêmico para a Vida – IDESV, empresa dedicada à difusão do pensamento sistêmico e Editora Atman, que publicou mais de 30 títulos ligados ao tema. Tornou-se especialista em 3 abordagens relevantes para as organizações: Teoria das restrições de E. Goldratt, Teoria da complexidade de E. Jaques e Abordagem fenomenológica de Bert Hellinger e fundou com Roberto Mauro Costa a Refinne (2012), empresa de consultoria especializada em gestão sistêmica e gestão da complexidade com foco no human capital. Membro da Global Organization Design Society (Toronto) desde 2007. Já prestou consultoria em empresas como a Natura, TAM, Gerdau e empresas de menor porte sobre temas que envolvem a gestão da complexidade e sucessão de cargos.

Maria José Esteves de Vasconcelos: professora, consultora e palestrante, abordando o Pensamento Sistêmico Novo-Paradigmático e as implicações dessa nova visão de mundo em nossa forma de viver e atuar nas mais variadas áreas, em nossa forma de nos relacionar. Fundamentada na sua concepção do Pensamento Sistêmico como o novo paradigma da ciência, a Metodologia de Atendimento Sistêmico viabiliza práticas inovadoras para solução de situações-problema nas áreas de educação, saúde, empresas, meio ambiente, políticas sociais, direito, solução de conflitos e relações internacionais.

