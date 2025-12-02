JUSTIÇA
Sessão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas é antecipada para as 10h nesta quinta-feira (4)
A sessão ordinária da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que reúne desembargadores responsáveis pelo julgamento de recursos em matérias cíveis, terá início mais cedo nesta quinta-feira (4 de dezembro). O horário, inicialmente previsto para o período da tarde, foi antecipado para as 10h.
A decisão foi comunicada pelo desembargador Sebastião Barbosa Farias, que responde pela presidência do colegiado. O ajuste atende à necessidade de reorganização da pauta de julgamentos, mas não altera a dinâmica dos processos que serão analisados na data.
Conforme o aviso oficial, os pedidos de sustentação oral já cadastrados pelos advogados no aplicativo ClickJud-MT continuam confirmados, sem necessidade de nova solicitação ou ajuste por parte dos profissionais. O mesmo vale para as manifestações do Ministério Público e para os demais interessados na sessão.
O comunicado, assinado eletronicamente nesta segunda-feira (1º), reforça ainda que o Tribunal disponibilizou código verificador e endereço eletrônico para conferência de autenticidade do documento no sistema oficial de validação.
A Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas é responsável por julgar casos de competência da área cível privada em grau recursal, contribuindo para a uniformização da jurisprudência no âmbito do TJMT.
Rádio TJ explica racismo institucional, privilégio, equidade e representatividade em série; ouça
A Rádio TJ produziu uma série de “pílulas do conhecimento” com o tema Equidade Racial, já disponível em seu canal no Spotify (clique e ouça agora). Tratam-se de áudios curtos, em que as jornalistas Elaine Coimbra e Eli Cristina explicam termos como racismo institucional, privilégio, equidade e representatividade. Todo o conteúdo é respaldado pelo Comitê de Promoção da Equidade Racial do Poder Judiciário de Mato Grosso, presidido pelo desembargador Juvenal Pereira da Silva.
Racismo institucional – Esse episódio leva o ouvinte a refletir sobre por que algumas pessoas precisam provar que merecem estar onde estão. Isso porque o racismo estrutural não aparece apenas em atitudes individuais, mas atua nas estruturas e nos processos sociais, definindo qual cor de pele terá a chance de ocupar lugares de destaque. O drops destaca ainda que reconhecer o racismo institucional é o primeiro passo para mudar essa realidade. Clique aqui e ouça.
Privilégio – Nesse áudio, aborda-se que o privilégio não representa culpa individual, mas a consciência de que, enquanto alguns caminham, outros precisam “escalar uma montanha” para chegar ao mesmo lugar, ou seja, alguns grupos sociais detêm privilégios estruturais, dos quais se beneficiam consciente ou inconscientemente para ocupar melhores posições. Clique para ouvir.
Equidade – Aborda a diferença entre igualdade e equidade, destacando que esta última promove justiça e ajusta caminhos ao oferecer o que cada pessoa precisa para ter os mesmos direitos, fazendo com que a sociedade avance unida. Equidade como o caminho para oportunidades reais. Ouça aqui.
Representatividade – A pluralidade de vozes e rostos que inspiram, encorajam e abrem portas para novos horizontes, mostrando para crianças, jovens e adultos que qualquer pessoa pode chegar aonde quer. Essa confiança é fortalecida com a possibilidade de enxergar o exemplo de alguém parecido consigo. O episódio enfatiza que representatividade ajuda a tornar a sociedade mais justa e equânime. Ouça no Spotify.
ReciclaJUD – Edição Sede entra na reta final com arrecadações até 5 de dezembro
O ReciclaJUD – Edição Sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) entra agora em sua reta final, com as arrecadações sendo recebidas até o dia 5 de dezembro. A iniciativa do Núcleo de Sustentabilidade do Poder Judiciário, em alinhamento à Agenda 2030 da ONU, reforça práticas simples que podem ser incorporadas tanto no ambiente de trabalho quanto na rotina em casa. Esta edição conta com o apoio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP).
Todo o material coletado será destinado à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mato Grosso (Asmats), garantindo que o engajamento de cada unidade se transforme em apoio direto às famílias de catadores.
A pesagem será realizada na Central de Resíduos do TJMT, sempre das 8h às 12h. É preciso lembrar da necessidade de preenchimento do formulário eletrônico (forms). Sem o lançamento dos dados
(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=EWkIRpWxLE-2ygeUPA4ayj6WcsIL7aZHpGeofVwQEbZUMk01NURGVkUxQkxDV0tEOVZVMTIwQzhUWSQlQCN0PWcu&route=shorturl), o material NÃO será computado no ranking final.
No formulário “ReciclaJud – Edição Sede TJMT – Preencher o formulário”, a unidade deve fazer os seguintes procedimentos: preencher as informações da pesagem; informar categoria e quantidade de cada material; anexar o Termo de Entrega original; conferir a identificação da unidade e da força de trabalho (FTT).
Depois de enviado, o Núcleo de Sustentabilidade realiza a validação e contabiliza os pontos.
Além de incentivar práticas sustentáveis, o ReciclaJUD contribui diretamente para o Índice de Desempenho da Sustentabilidade (IDS), reafirmando o compromisso institucional com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente os ODS 11, 12 e 13.
Conforme o Edital nº 02/2025, as três unidades que alcançarem o maior volume de materiais arrecadados receberão os troféus Ouro, Prata e Bronze, além de um brinde surpresa, em reconhecimento ao empenho coletivo. A premiação será entregue durante o evento de Natal do TJMT.
