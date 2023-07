Sessão do dia 20/07 da Seção de Direito Público e Coletivo está suspensa e designada para 3/08

A sessão ordinária de julgamento da Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do dia 20 de julho de 2023 está suspensa. A sessão e os processos serão adiados para julgamento na sessão extraordinária designada para o dia 3 de agosto, com início às 13h, no Plenário 4.





O comunicado foi feito pelo presidente da Seção, desembargador Márcio Vidal aos advogados (as), membros da Defensoria Pública, Ministério Público e demais interessados.





A Câmara, além do desembargador Márcio Vidal, também é composta pelos desembargadores Luiz Carlos da Costa, Marilsen Andrade Addário, Maria Aparecida Ribeiro, Serly Marcondes Alves, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Antônia Siqueira Gonçalves, Helena Maria Bezerra Ramos, Mário Roberto Kono de Oliveira e Maria Aparecida Ferreira Fago.





