Sessão do Plenário Virtual da próxima semana tem 247 processos

Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) podem participar do curso “Comunicação Institucional Inclusiva na Justiça Eleitoral”, que será realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), nos dias 10 (segunda-feira), 12 (quarta-feira) e 14 (sexta-feira) de abril.

O curso será na modalidade telepresencial, totalizando nove horas-aula nos três dias. Clique aqui e se inscreva. Entre o conteúdo que será abordado no curso, estão: Diversidade e sua importância; Dimensões da diversidade humana; Grupos minorizados; A Linguagem como forma de inclusão; Formas de opressão: racismo, machismo, LGBTfobia capacitismo e outras; Diversidade de gênero e comunicação institucional inclusiva; A linguagem como instrumento político: da opressão à promoção da igualdade; Racismo, machismo, capacitismo e etarismo na linguagem.

Os instrutores do curso serão Elder Maia Goltzman e Sabrina de Paula Braga. Elder é mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça/UFMA. Analista do TRE-PA cedido para o TSE. Coordenador Adjunto do Núcleo de Estudos em Direito Internacional e Desenvolvimento (NEDID/UFMA). Membro da ABRADEP e da CAOESTE. Docente indicado pela EJE/TSE no Eixo “Participação de Grupos Minorizados” da Capacitação Nacional EJEs. Autor da obra “Liberdade de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais” pela Editora Fórum.

Já Sabrina é mestra em Direito Político pela Universidade Federal de Minas Gerais. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Analista Judiciária do TRE-MG cedida para o TSE. Assistente de Pesquisa da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral/EJE-TSE. Coordenadora do Eixo “Participação de Grupos Minorizados” da Capacitação Nacional EJEs. Integrante da Comissão de Promoção de Igualdade Racial no âmbito da Justiça Eleitoral. Membra da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político – ABRADEP. Associada da Visibilidade Feminina. Integrante do Conselho Consultivo da Transparencia Electoral.

A Escola Superior de Contas do TCE-MT é parceira da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT possuem termo de cooperação técnica na área do conhecimento, com a oferta de vagas de capacitação entre a instituição, entre outras ações.

