Sessão do Plenário Virtual desta semana tem 234 processos em pauta; confira

Uma das participações mais esperadas do Encontro Mato-grossense de Municípios, o ex-presidente Michel Temer abordará temas jurídicos relevantes para as administrações municipais durante a palestra que ministrará no primeiro dia do evento. O encontro será promovido pelo Tribunal de Contas (TCE-MT) e Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) nesta terça (18) e quarta-feira (19), no Cenarium Rural, em Cuiabá. Clique aqui e confira a programação completa.

Com doutorado em Direito Constitucional, Temer é autor de diversas obras e possui uma vasta experiência na área jurídica, atuando como professor, diretor de cursos de pós-graduação, procurador de estado e secretário de Segurança Pública, entre outras funções. Além de sua carreira acadêmica, também tem uma longa trajetória política, tendo sido deputado federal Constituinte e exercido mais cinco mandatos na Câmara dos Deputados, que presidiu por três vezes. De 2011 a 2016, foi vice-presidente da República e assumiu a presidência do Brasil de maio de 2016 até 1º de janeiro de 2019.

O presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, destacou a vasta experiência jurídica e política do ex-presidente e a contribuição que trará para o debate sobre os desafios das administrações municipais. “Com seu profundo conhecimento em Direito Constitucional e sua trajetória no Executivo e Legislativo, Temer oferece uma visão estratégica e qualificada sobre governança, transparência e gestão pública, enriquecendo as discussões e proporcionando conhecimentos valiosos para os gestores que buscam aprimorar a administração de seus municípios.”

O presidente da AMM, Leonardo Bortolin, também destacou a importância da participação de Michel Temer no evento, que deve reunir cerca de duas mil pessoas nos dois dias de programação. “A presença do ex-presidente, que já exerceu tantos cargos importantes, está sendo aguardada com muita expectativa pelos gestores, que certamente voltarão para os municípios com mais conhecimento e experiência para aprimorar a gestão municipal”.

Prefeitos, vereadores e lideranças locais estão se mobilizando para participar do encontro, que terá uma ampla programação com mais de 30 palestras realizadas de forma simultânea em três salas, reuniões com as bancadas federal e estadual, estandes com apresentação de produtos e serviços, além de atendimento especializado aos gestores municipais que será realizado por técnicos do TCE, AMM, Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), entre outros.

Além do ex-presidente Temer, já estão confirmadas as presenças do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, do governador Mauro Mendes, dos conselheiros Antonio Joaquim e Valter Albano, o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Alencar, bem como especialistas nas áreas de educação, assistência social, meio ambiente, agricultura familiar, dentre outras.

