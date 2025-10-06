Sessão do Plenário Virtual desta semana tem 51 processos em pauta

A sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) que começa nesta segunda-feira (6) conta com 51 processos em pauta. Dentre eles, está apreciação das contas de gestão da Câmara Municipal de Rondonópolis, referentes a 2023. Clique aqui e acesse a pauta na íntegra.

Além disso, a pauta inclui pedidos de rescisão, revisões, aposentadorias e pensões. Com prazo de uma semana, a sessão do Plenário Virtual se estende até sexta-feira (10).

Os documentos relativos aos processos ficam disponíveis no Portal do TCE-MT a partir da abertura da sessão, permitindo acesso tanto às partes envolvidas quanto à sociedade, inclusive aos votos dos conselheiros. A pauta completa foi publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) do último dia 29.

Gestão da Qualidade

O Plenário Virtual integra os sete produtos de excelência do TCE-MT. Certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com o selo ISO 9001, o instrumento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), cuja validação foi renovada em 2024 e permanece vigente até 2027.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Telefone: 3613-7561

Fonte: TCE MT – MT