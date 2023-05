Sessão especial da ALMT marca as comemorações do aniversário de Tangará da Serra

Laudenilo Torres, o Nilinho, foi o primeiro gari de Tangará da Serra, onde chegou em 1963. Brígida Maria Fischer vive na cidade há 33 anos e tem uma história de dedicação ao ensino público e aos trabalhos do Rotary International. Neide dos Santos se instalou na região em 1970, ao lado do marido Saturnino Masson, que foi prefeito do lugar e deputado estadual. Esses três tangaraenses de coração estão entre os 63 moradores homenageados durante a sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), na quinta-feira (11), em comemoração aos 47 anos de emancipação político-administrativa de Tangará da Serra.

A sessão para entrega de moções de aplauso fez parte de um conjunto de atividades requeridas pelo deputado estadual Dr. João (MDB) e realizadas ao longo do dia, no Centro Cultural Pedro Alberto Tayano Filho. Na abertura da solenidade, o parlamentar, que é médico nefrologista, relembrou sua chegada ao município, em 2008, para abrir uma clínica de hemodiálise. “Além de tudo o que alcancei como profissional da saúde, Tangará me deu dois diplomas de deputado estadual e hoje busco devolver a este lugar toda a satisfação que encontrei”, afirmou Dr. João.

O prefeito da cidade, Vander Masson (União Brasil), um dos homenageados durante a sessão especial, destacou a participação da ALMT nos avanços vivenciados pela região nos últimos anos e citou obras importantes como a construção do Hospital Regional, a execução das obras da MT 240, MT 339 e um trecho da MT 358. “São obras importantes que contaram com o aval da Assembleia Legislativa para se tornarem realidade”, disse o chefe do Executivo municipal, lembrando ainda das diversas emendas parlamentares que têm possibilitado a compra de ônibus, ambulâncias, investimentos na agricultura familiar e outras melhorias.

A sessão especial também teve as participações dos deputados estaduais Reck Junior (PSD) e Paulo Araújo (PP). Reck, assim como Dr. João, tem base eleitoral em Tangará e celebrou o atual momento político do município, que conta com dois parlamentares representantes da região. “É preciso aproveitar esta oportunidade e conectar Tangará aos avanços do estado. Assim, poderemos resolver problemas antigos, especialmente em relação ao abastecimento de água, atendimentos de saúde, infraestrutura da malha viária e fomento à instalação de indústrias”, disse Reck Junior.

Para o deputado Paulo Araújo, que morou em Tangará por dez anos enquanto foi diretor regional de Saúde, as sessões especiais promovidas no interior do estado são fundamentais para aproximar o Legislativo dos moradores e valorizar os pioneiros, gente que viu as cidades crescerem e colaborou para o desenvolvimento delas. É o caso da Brígida Maria Fischer, professora citada no início desta matéria. Ela, que em outra ocasião já havia recebido da ALMT o título de cidadã mato-grossense, contou do sentimento de valorização diante da moção de aplausos.

“Como professora, contribuí para a formação de muitos moradores da cidade. Como integrante do Rotary, tive a oportunidade de auxiliar muitas famílias. Venho, ao longo dos anos, procurando colocar em prática o lema ‘Dar de si antes de pensar em si’ e, nesta noite, esta frase me acompanhou do começo ao fim”, disse Brígida.

Além da sessão especial, a ALMT promoveu, ao longo da quinta-feira, uma série de atividades no Centro Cultural de Tangará da Serra. As ações foram desenvolvidas pelo Instituto Memória e pela Assembleia Social e incluíram exposições, palestras, oficinas e apresentações culturais de Estela Ceregatti, Augusto Krebs e Grupo de Siriri Flor de Atalaia.

Tangará da Serra – Localizada na região médio-norte de Mato Grosso, a 240 quilômetros de Cuiabá, a cidade tem mais de 107 mil habitantes, sendo a quinta mais populosa do estado. A fundação ocorreu em 1969 e a emancipação político-administrativa em 13 de maio de 1976.

Desde a emancipação, a cidade assumiu uma importante posição de polo regional, sendo um dos principais municípios do interior do estado. A migração, tão marcante na história do município, se acentuou nas décadas de 1970 e 1980. Em poucos anos, Tangará da Serra se fortaleceu e cresceu rapidamente, superando, inclusive, o município de origem, Barra do Bugres, bem como outros municípios já constituídos na região.