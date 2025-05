Sessão especial em Vila Bela reconhece iniciativas pela preservação cultural e histórica da cidade

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) entregou mais de 120 moções de aplausos em sessão especial realizada na Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade (cerca de 520 km de Cuiabá) na noite de terça-feira (13). Foram reconhecidas pessoas que atuam e atuaram para a preservação da cultura e para o desenvolvimento da cidade, conhecida por ser a primeira capital do estado, pelas belezas naturais e pelas festividades em celebração a São Benedito, o santo negro. A cerimônia foi requerida pelo deputado estadual em exercício Edcley Coelho (PSB).

Entre os agraciados com a homenagem estão integrantes de danças centenárias do município, como o presidente da Associação Dança do Congo, Jean Carlos França de Lira. “A dança do congo tem origem africana e é passada de geração em geração. Durante o mês de julho, a gente faz a representação da guerra que acontecia antigamente. A gente apresenta as nossas músicas quando tem convites [fora dessa época], mas a encenação em si, somente na nossa festa, na festa do Congo”, explicou. “[Esse reconhecimento é] muito importante, por a gente hoje ver tanta indiferença social e tantos casos relacionados ao racismo, preconceito. É muito gratificante a gente ser lembrado, ainda mais pela Casa que representa o povo”, concluiu.

Há mais de 50 anos na Dança do Congo, Berchmans Leite Ribeiro garante que permanecerá no grupo pelo resto da vida. “Quando eu adoeci, minha mãe fez a promessa por mim. Por isso, enquanto eu tiver vida, eu saio na dança do congo, na festa de São Benedito. Então, eu estou desde 1968, mas tive três anos de falha depois da morte do meu irmão”, lembrou o homenageado.

Foto: Luiz Alves/ALMT

Dançarina de Chorado, em que mulheres dançam equilibrando garrafas de bebidas sobre as cabeças para recordar o ritual que buscava livrar homens negros de punições durante o período colonial, e integrante do Batuque de Quilombo, Flaviane Francisco da Silva demonstrou força das comunidades tradicionais para o resgate da memória de Vila Bela da Santíssima Trindade.

“A gente está na luta para cada vez mais valorizar coisas que foram deixadas pra trás, que foram silenciadas. A voz da mulher, o modo de vestir, de dançar, de falar. Isso é muito presente aqui. Quando você chega a Vila Bela, você sente isso. Vila Bela é matriarcal. Ela é da mulher. Você sente as mulheres empoderadas. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode ter orgulho de ser mulher, orgulho de ter origem africana, porque já nos silenciaram demais”, asseverou.

Também homenageada, a historiadora Rosa Betânia Veloso Brito defendeu a importância de manter as tradições vivas dentro de Vila Bela. “O nosso trabalho é divulgar a nossa própria história para os nossos, para a nossa própria comunidade. Nós temos a história, tanto escrita, como nós temos também na prática. Isso acontece na escola, no nosso memorial. Nossa escola é quilombola, então os alunos fazem trabalho retratando a nossa cultura”, afirmou.

“Vila Bela é uma cidade com ancestralidade africana. É uma cidade negra. Então a gente levando, conscientizando, trazendo essa preservação, nossa história não vai morrer. É com esse objetivo e também por ser uma cultura muito linda, eu fico emocionada quando eu falo dessa cultura, que fazemos todo esse trabalho. É uma cultura que tem no período da festança, mas ela é vivida também no dia a dia”, completou Rosa Betânia Veloso Brito.

As congratulações também foram estendidas a diversas autoridades públicas da cidade. É o caso do prefeito do município, André Bringsken (MDB). “Quero agradecer a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Edcley, que é daqui da Vila Bela, e a Mesa Diretora, por aceitar fazer uma sessão como essa no interior. Uma sessão muito importante, porque aqui foram homenageadas pessoas que fazem, que fizeram e que vão continuar fazendo a história do Vila Bela”, disse o chefe do Executivo. O presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Cléber Fernandes (MDB), mostrou ter ficado contente com o reconhecimento da importância histórica e cultural de Vila Bela e seus munícipes.

Ainda foram outorgadas moções de pesar a Astrogilda Leite de França, servidora pública, dançarina do chorado e símbolo da cultura negra vilabelense, e a Augusto de Barros, cidadão ilustre do município que ocupou cargos na administração da cidade.

O deputado Edcley Coelho ressaltou que a entrega de honrarias é importante, mas defendeu que muito mais deve ser feito para o município. “Estou muito feliz, emocionado. Acho que é o mínimo que o Parlamento estadual poderia fazer para Vila Bela. Uma cidade diferente, pela sua história, cultura e tradição. O Poder Legislativo estadual, ao autorizar essa sessão na primeira capital do estado de Mato Grosso para homenagear as pessoas que vêm guardando essa história bicentenária viva, eu acho que paga um pouco daquela dívida que eu sempre falo que o estado de Mato Grosso tem com Vila Bela. Eu falo de estado, não de governo, não de pessoa. Apesar disso, aqui há um povo de resistência, de luta, que manteve a sua fé em São Benedito e nos santos”, desabafou o parlamentar.

Veja abaixo a lista de homenageados:

Batuque de Quilombo

1. Ana Marciane Fernandes Leite de Almeida

2. Ana Talina Oliveira da Silva

3. Cherrida Ferreira Coelho Barros

4. Daléria Ostácia de Campos Dalabeneta

5. Darlen Karoline Gomes de Brito

6. Eulinda Fernandes Leite

7. Flaviane Francisco da Silva

8. Germana de Campos Oliveira

9. Juliana Nilza de Carvalho Passini

10. Laudelina Ramos

11. Laura Cristina Duran de Almeida

12. Lauriene Bispo Da Silva

13. Lucinete dos Santos Ribeiro

14. Nilça de Melo

15. Romani Cristina Ferreira Coelho

16. Solani Aranha Serraglio

Coletivo Cultural Trindade

1. Anne Caroline Brito Berlandi

2. Francisca Ferreira Parente

3. Joice Gonçalves dos Santos

4. Thiago Vinicius Ribeiro da Silva

Associação da Dança do Congo

Dançantes do Congo

1. Adelson Luiz Ramos de Oliveira

2. Aldo Ramos dos Santos

3. Augusto Fernandes de Brito

4. Berchmans Leite Ribeiro

5. Carlos Emílio Fernandes de Brito

6. Christian Raphael Botelho da Silva

7. Cleonei Geraldes de Paula

8. Cleyton Santos Almeida

9. Daniel Geraldes de Paula

10. Edy Geraldes de Paula

11. Elton Gomes Leite

12. Erasmo Romão de Oliveira

13. Felipe Geraldes de Jesus

14. Héctor Higor Rodrigues de Almeida Nantes

15. Jean Carlo de França Carneiro Geraldes

16. Jean Carlos França de Lira

17. Juarez Gonçalves de Paula

18. Leno Silvestre Frazão da Silva

19. Marcos Felipes de Almeida Taques

20. Matheus Henrique Ramos Melo

21. Maycon Douglas Mendes Mariano

22. Michael Douglas Fernandes

23. Misael Leite Ramos

24. Márcio Rildri de Melo Raimundo

25. Narciso Trindade da Silva

26. Odair Ramos

27. Samuel Silva Maciel

28. Walber Azevedo Toledo

29. Wanderley de Moraes Coelho

30. Wanderson de Morais Coelho

31. Ágder Vinicius Rodrigues de Almeida Nantes

DANÇANTES APOSENTADOS

1. Paulo Trinidade da Silva

2. Urbano Fernandes Leite

3. Antônio Carneiro Neto

4. Arlindo Pereira de Souza

5. Ismael Fernandes de Brito

6. Mário Leite Ribeiro

Associação da Dança do Chorado

Dança do Chorado

1. Adelaine Leite Rumão

2. Ana Maria Marques de Almeida

3. Ayssa Fabiana de Paula Bastos

4. Evelyn Juliane Frazão de Almeida

5. Fátima Fernandes

6. Jaquelina Frazão dos Santos

7. Maria Auxiliadora de França

8. Maria Nazaré de Melo

9. Sarah Cristina de Melo Paz

10. Vanda de Morais Coelho

11. Zózima Frazão de Almeida da Costa

Instituto Indígena Chiquitano

1. Dirce Poquiviqui Leite

2. Dora Generosa Galeno Leite

3. Elizamara Cesario da Silva

4. João Lúcio Ortiz

5. Maria Laura Cuellar López

6. Suely Surubi

Associação Chik-Bela e

Sistema Cacicado Júlia Soares Vilasboas

Grupo de Anciãos

1. Andreza Pachuri

2. Angelina Massai

3. Apolônia Firmina Sespede

4. Carmem Cezario Sperra

5. Carmem Pachuri Massai

6. Carmem Poiche

7. Claudio Cambará Ramos

8. Geronima Chubé Matucari

9. Graça Sandra Santos

10. Inacio Cândido Tomichá

11. Jeyme Santa Soares Villasboas

12. José Cambará Neto

13. Manoel Matucari Filho

14. Manoel Sperra

15. Maria Gregória Moyses

16. Natividade Sespede Matucari

17. Paulo Roberto Soares Leite

18. Robertina Cebalho

19. Rosa Ortiz Cambará

20. Santa Ortiz Massai

21. Tereza Rodrigues

22. Tomazia Pachuri Massai

23. Vanda Copacabana Vilasboas

24. Ângelo Hurtado Coria

Parceiros que fizeram história na comunidade

1. Adamiro Ramos

2. Brenda Coelho Silva

3. Carlos Eduardo Coelho Silva

4. Douglas Coelho Silva

5. Fabiola Maria da Costa Silva

6. Feliciana Moconho

7. Karolina Kamila Coelho Silva

8. Kauany Gabrielly Silva

9. Lucimar Barbosa do Nascimento

10. Raiza Coelho Silva

11. Sebastião Vitor Flores Justiniano

12. Vinicios Ribeiro Ramos

13. Yasmim Ribeiro Ramos

Presidentes das Tradicionais Irmandades

1. Celina Lopes Coelho – Presidente da Irmandade da Gloriosa Mãe de Deus

2. Miriam Aparecida de França – Presidente da Irmandade das Três Pessoas da Santíssima Trindade e da Associação das Tradicionais Irmandades de Vila Bela

3. Nemézia Profeta Ribeiro da Cruz – Presidente da Irmandade do Senhor Divino Espírito Santo

4. Nazário Frazão de Almeida – Presidente da Irmandade do Glorioso São Benedito

Outros homenageados

Adrian El Kadri de Moraes – Secretário Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Vila Bela da Santíssima Trindade

Clodoaldo Miranda da Cruz – Membro da Comissão de Arrecadação de Gado da Festança de Vila Bela

Czarina Farias de Brito – Secretária Municipal de Cultura de Vila Bela da Santíssima Trindade

Elias da Conceição Silva – Vice-Prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade e membro da Comissão de Arrecadação de Gado da Festança

Elizio Ferreira de Souza – Líder quilombola e historiador

Elmo de Almeida Souza – Líder quilombola

Francisco Fernandes Leite – Membro da diretoria da Associação das Tradicionais Irmandades de Vila Bela da Santíssima Trindade

Jacob André Bringsken – Prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade

Jacqueline França de Lira – Coordenadora do Projeto Chorado Mirim de Vila Bela

Jônice Aparecido Marques de Almeida – Coordenador do Projeto Memória Viva – Congo Mirim de Vila Bela da Santíssima Trindade

Maria Gorette Rodrigues de Almeida Nantes – Membro ativa da Irmandade do Glorioso São Benedito e coordenadora do Coral Consciência Negra de Vila Bela

Rodolpho Gonçalves de Paula Silva – Instrutor de capoeira

Rosa Betânia Veloso Brito – Professora e historiadora

Moção de Pesar

1. Astrogilda Leite de França

2. Augusto de Barros

Fonte: ALMT – MT