Sessão Especial homenageia civis e militares por serviços prestados a MT

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou sessão especial nesta quinta-feira (01) para entrega de Honrarias e Moções em virtude dos 106 anos do 1º Batalhão da Polícia Militar. O evento realizado no Teatro Zulmira Canavarros. foi de autoria do deputado Elizeu Nascimento (PL). Ao todo foram homenageados mais de 400 personalidades, entre civis e militares.

“É importante reconhecermos o trabalho dos policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar, que completa 106 anos de existência. Além desses militares, vamos homenagear também lideranças comunitárias e empresários que fazem história e contribuem muito para o desenvolvimento de Mato Grosso. É uma justa homenagem com solenidade especial para montar o trabalho dos policiais”, destacou o deputado.

O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso (1ºBPM), coronel Jean Cleber, lembrou a unidade histórica da corporação, criada por ato deliberativo dos deputados provincianos, através do decreto-lei nº 30, de 05 setembro de 1835, criando o Corpo Policial denominado Homens do Mato.

“Chegamos aos 106 anos através do esforço coletivo, muitos oficiais e policiais passaram, no entanto, todos nós exercemos a profissão em razão de uma comunidade parceira. Agradecemos muito o apoio que a Assembleia tem proporcionado para o fortalecimento da Instituição”, falou o comandante.

Para o comandante geral da (PMMT), coronel Alexandre Mendes, ao longo dos anos, a PM foi ganhando melhorias e atualmente, considera ele, a corporação é uma das bem aparelhadas do país. “A homenagem para o 1º Batalhão é muito significativa para toda a corporação. É um reconhecimento do passado, presente e planejar o futuro para a segurança pública do nosso Estado. É um Batalhão incorporado a cuiabania e tombado pelo patrimônio histórico”, comentou Mendes.

Foto: Ronaldo Mazza

“Temos só que agradecer a todos os mato-grossenses que depositaram confiança aos policiais militares. Agradeço à Assembleia Legislativa pela parceria de sempre, que dita regras para o bom andamento da sociedade mato-grossense”, apontou o coronel.

A tenente coronel Hadassah Suzane foi uma das homenageadas e disse que iniciou a carreira militar no 1º Batalhão. A oficial também destacou a confiança da população no trabalho da PM no Estado.

“Trata-se de uma homenagem justa e necessária até pela conscientização das pessoas do papel da Polícia Militar. A gente enxerga a Polícia mais presente e ganhando cada vez mais a confiança da sociedade. Estou sendo homenageada e levo também esse reconhecimento aos policiais do 3° Batalhão, onde desempenho minhas funções”, revelou ela.

Atualmente na reserva, o coronel Wandir Metelo, também recebeu homenagem da Assembleia Letgislativa. Ele citou o crescimento da PMMT, principalmente em equipamentos e também no efetivo.

“Recebi com grande alegria essa homenagem, entendo que o ponto alto da Policia Militar é o caráter e a dignidade. Chegamos no pico da credibildiade e eficiência operacional. Tenho muito orgulho da Polícia Militar”, concluiu ele.

O ex-comandante da Polícia Miltiar de Mato Grosso e ex-comandante do 1º Batalhão, coronel Orestes de Oliveira – Feliz e honrado por ajudar e também fazer parte da construção desse Batalhão e pela homenagem. A história da Polícia Miltiar se confunde também com história do 1° Batalhão.

