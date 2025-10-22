Política
Sessão especial homenageia o agronegócio em MT
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, nesta terça-feira (21), uma sessão especial em homenagem ao agronegócio e a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do setor e do estado. A solenidade ocorreu no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e foi proposta pelo deputado Dilmar Dal Bosco (União), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária da ALMT.
Ao todo, 55 pessoas foram homenageadas, entre elas representantes de diversas entidades ligadas à produção rural, pesquisa, inovação e sustentabilidade no campo. A comenda Senador Jonas Pinheiro da Silva do Mérito Agropecuário, concedida a personalidades que tenham atuado na defesa e promoção do agronegócio ou por sua destacada contribuição social, econômica e ambiental ao estado de Mato Grosso, foi concedida a seis pessoas: Eraí Maggi Scheffer, Itamar Antônio Canossa, João Martins da Silva Júnior, Oswaldo Ribeiro Júnior, Pedro Lupion, e Vilmondes Sebastião Tomain.
Também foram entregues 33 moções de aplausos a profissionais e representantes do agronegócio e 16 títulos de cidadão mato-grossense a gestores públicos, lideranças e representantes do setor produtivo.
“Hoje, nós homenageamos parte desses homens e mulheres que ajudam no crescimento de Mato Grosso, que fortalecem o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro com mais tecnologia, conhecimento e qualificação. São pessoas que carregam o saber do campo e que fazem do nosso estado uma referência mundial em produtividade e inovação”, declarou o deputado Dilmar Dal Bosco.
O parlamentar destacou ainda a contribuição de representantes do setor com os trabalhos da Frente Parlamentar da Agropecuária. Segundo ele, essa relação de diálogo e parceria tem resultado em avanços concretos, como o diferimento tributário para o etanol, a revisão da tributação do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) sobre a pecuária, além de avanços em infraestrutura e medidas que beneficiaram cadeias produtivas como a suinocultura, o algodão e a pecuária.
“Os representantes das cadeias produtivas trazem para nós as demandas e participam ativamente dos debates, apresentando ideias e estando à frente de toda a movimentação do agro mato-grossense. Tudo isso foi construído dentro da frente parlamentar, graças ao setor produtivo, ao Parlamento estadual e ao governo do estado, que acolheu nossas reivindicações e transformou em leis as medidas que hoje viabilizam o desenvolvimento do agronegócio em Mato Grosso”, disse.
O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Oswaldo Ribeiro Júnior, recebeu a comenda Senador Jonas Pinheiro e agradeceu o reconhecimento da Assembleia Legislativa aos mais de 35 anos de trabalho no estado. Ressaltou ainda a importância da pecuária mato-grossense para o Brasil e o mundo, bem como o potencial do estado para crescer de forma sustentável.
“A Acrimat representa a pecuária no estado, que tem o maior rebanho do país. Se Mato Grosso fosse um país, seria o quinto maior do mundo. Hoje usamos tecnologia moderna: nutrição, sanidade, manejo. Reduzimos a idade de abate dos animais, o que melhora a qualidade da carne, tornando-a mais aceita no mercado internacional. Então, Mato Grosso, na área da pecuária, está muito bem representado e tem um potencial enorme para aumentar a produção sem derrubar uma árvore sequer”, frisou.
Vilmondes Tomain, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), também foi agraciado com a honraria. “Representar o produtor rural mato-grossense é motivo de grande alegria. Fui escolhido pelos colegas para estar aqui, representando mais de 33 mil produtores que fizeram de Mato Grosso o que ele é hoje: um estado construído com trabalho, esforço e vontade. Trabalhar em prol do setor é contribuir para melhorar a vida das pessoas, capacitar, ensinar e transformar. Isso é o que nos motiva todos os dias”, afirmou.
O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Lucas Beber, foi um dos homenageados com o título de cidadão mato-grossense. Natural do Rio Grande do Sul, reside em Mato Grosso há 35 anos e consolidou sua trajetória no setor produtivo.
“Sou mato-grossense de coração. Aqui construí minha vida e minha família, e tenho muito amor por este estado. Mato Grosso é o estado que mais cresceu economicamente nos últimos anos e isso se deve ao protagonismo do agronegócio. Representar esse setor é uma honra, especialmente por sabermos que, apesar de muitas vezes ser alvo de informações distorcidas, o agro é um pilar da economia e da sociedade”, enfatizou.
Confira a lista de homenageados:
Comenda Senador Jonas Pinheiro da Silva do Mérito Agropecuário
Eraí Maggi Scheffer
Itamar Antônio Canossa
João Martins da Silva Júnior
Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior
Pedro Lupion
Vilmondes Sebastião Tomain
Título de Cidadão Mato-grossense
Andréia Barnabé
Caio Penido
Dulce Chiamulera Ciochetta
Francisco de Sales Manzi
Frederico Wagner França Tannure Filho
Gabriela Resende Tomain
Guilherme Piai Silva Filizzola
Lucas Luís Costa Beber
Luciana Regina Resende Tomain
Mari Stela de Lourdes Redivo
Marquia Rossin
Mônica Ribeiro de Castro Cunha
Nelson Catarino Croda Machado
Patrícia Sanglard Felipe Brunetta
Vivian Carolina Achá Azero
Xisto Alessandro Bueno
Moção de Aplausos
Afrânio Cesar Migliari
Alex Oliveira Rosa
Armando Biancardini Candia
Carlos Izaltino Bolzan
Cleiton Jair Gauer
Custódio Rodrigues de Castro
Décio Tocantins
Dione Aparecido Castro
Érika Segóvia da Silva Borges
Frederico Azevedo e Silva
Gabriel Dionísio Mancilla
Guilherme Luis Pereira Antunes
Jerusa Rech
João Victor Toshio Ono Cardoso
José Cristóvão Martins Junior
Juliane Soares de Ávila
Júnio César Santos
Karine Gomes Machado
Laura Garcia Venturi Rutz Lopes
Lécio Victor Monteiro da Silva Costa
Luiz Sérgio Brizuela Ferreira
Marcelo Lupatini
Marcos Coelho de Carvalho
Marlene de Fátima Lima Rodrigues
Nilton Cecilio de Mesquita Junior
Oribel Francisco da Silva II
Rodrigo Gomes Bressane
Rodrigo Matheus da Silva
Rosicler Saporski
Tânia Regina Arévalo de Camargo
Tatiana Monteiro Costa e Silva
Thiago Bras Rocha
Wellington Rodrigues de Andrade
Fonte: ALMT – MT
Livro sobre a história da Câmara Municipal de Cáceres é lançado na ALMT
A Assembleia Legislativa (ALMT) recebeu o lançamento do livro “A Câmara Municipal de Vila Maria do Paraguai (Cáceres) na Fronteira Oeste do Brasil” na tarde desta terça-feira (21). No Salão Negro da Casa de Leis, a historiadora Maria de Lourdes Fanaia apresentou a obra, desenvolvida a partir de pesquisa de mestrado, que completou na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O deputado Beto Dois a Um (PSB) apoiou o projeto.
“Antes de eu vir trazer a proposta do mestrado, onde fui orientada pela professora Maria Adenir Peraro eu fui incentivada lá em Cáceres, por um cacerense, professor, escritor, extremamente pesquisador, já falecido, o professor Natalino Ferreira Mendes. Ele me incentivou porque ele já abordava nos livros dele algumas questões nas atas [da Câmara Municipal de Cáceres]. Eu fui visitar o Arquivo Público de lá e pude perceber a quantia de informações e como que essas informações podiam ser condensadas numa proposta de pesquisa”, explicou a pesquisadora sobre a motivação para o livro.
Ela conta que foram cerca de 500 atas analisadas na investigação. “E como você não dá conta de pesquisar tudo, eu fechei nos primórdios, no surgimento da Câmara e os primeiros 30 anos dela. Como é que ela vai funcionar? E é isso que eu trago tintim por tintim nessas páginas. Eu trago também como funcionava essa localidade quando não tinha Câmara. Como que era o funcionamento? Porque esses moradores estavam organizados nesse espaço urbano”, afirmou Maria de Lourdes Fanaia.
A relação do legislativo municipal com a ALMT também é retratada na obra. O vereador de Cáceres Franco Valério (PSB) comentou o fato. “A Assembleia Legislativa, no período imperial, foi muito importante, pois cuidava dos interesses da população. Em Cáceres, não tínhamos prefeito nem intendente. Portanto, o período de 1859 a 1889 foi fundamental para o crescimento da cidade, que passou de freguesia à vila e, posteriormente, à cidade. Registros que mostram que os recursos saíam daqui, assim como acontece hoje com o governo do estado e a Assembleia”, disse.
“Estou muito feliz em participar do lançamento desse livro, que coincide com os 190 anos da Assembleia. Recomendo a leitura a todos os deputados, jornalistas e para a comunidade cuiabana, como uma forma de celebrar a rica história da Assembleia Legislativa em nosso estado”, completou o parlamentar. Franco Valério está entre os apoiadores da publicação, assim como o deputado estadual Beto Dois a Um.
O livro pode ser adquirido diretamente com a autora. Veja neste link o perfil da pesquisadora no Instagram. Segundo o verador Franco Valério, o Centro Espírita Luz da Caridade de Cáceres receberá recursos da venda.
Fonte: ALMT – MT
Após ação de Lúdio no MP, Abílio apaga vídeo em que expõe adolescentes nas redes sociais
O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), removeu das redes sociais o vídeo em que humilhou e expôs indevidamente adolescentes dentro de uma escola pública, depois de representação feita pelo deputado estadual Lúdio Cabral (PT) ao Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). Em agosto, Abílio publicou vídeos em que humilha e ridiculariza estudantes da Escola Estadual Alice Fontes Pinheiro durante evento realizado pelo Governo de Mato Grosso.
Nesta terça-feira (20), em resposta à denúncia de Lúdio, a promotora Daniele Crema da Rocha de Souza, titular da Promotoria de Justiça de Infância e Juventude da Capital, informou que cobrou esclarecimentos de Abílio, e a Procuradoria Geral do Município (PGM) alegou que o prefeito pediu desculpas pela repercussão midiática e removeu o conteúdo das redes. Depois da remoção do vídeo, a promotora arquivou a notícia de fato por perda de objeto. Ela informou que a apuração criminal continua em andamento na Procuradoria Geral de Justiça (PGJ).
“Abílio cometeu um crime no ambiente escolar e expôs esses estudantes nas redes sociais, cometendo um crime continuado de cyberbullying contra aquelas crianças e adolescentes expostos no vídeo que ele publicou. É inaceitável o prefeito de uma cidade, que é uma autoridade responsável pela educação de milhares de crianças nas creches, na pré-escola e no ensino fundamental, entrar em uma escola estadual, e perseguir e humilhar estudantes”, disse Lúdio.
O deputado solicitou ao MPMT que as ações de Abílio fossem apuradas e o prefeito responsabilizado nas esferas cível, criminal e administrativa, além de possíveis punições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lúdio pediu também que o conteúdo fosse removido das redes sociais do prefeito, “pois configura-se ambiente aberto e permanente de exposição de situação vexatória bem como de linchamento virtual de crianças e adolescentes”. Os seguidores de Abílio passaram a atacar os adolescentes sem qualquer tipo de moderação aos comentários por parte do dono do perfil.
Jovens fizeram o “L” e foram perseguidos – Abílio participou de evento realizado pelo Governo do Estado na escola estadual Alice Fontes Pinheiro, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá, no dia 14 de agosto. Ao interagir com os estudantes, o prefeito tirou uma foto na qual adolescentes fizeram o sinal do “L”, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Acompanhado de sua assessoria, o prefeito gravou toda a situação e depois foi atrás dos adolescentes questionando se haviam sido eles que fizeram o símbolo com as mãos.
O prefeito perguntou se os adolescentes sabiam fazer a conta de multiplicação de 4×4, no que os estudantes não responderam. Abílio então passou a dizer que os alunos não sabiam realizar a operação matemática e que não chegariam à faculdade, “e quando chega (sic) não passa de lá”. “Sabe fazer o L, mas não sabe quanto é 4×4…. Aí é difícil. Educação nível ‘todes’”, disse o prefeito no vídeo divulgado em suas redes sociais.
A gravação vexatória dos adolescentes dentro do ambiente escolar foi exposta aos mais de 1,1 milhão de seguidores do prefeito Abílio Brunini, apenas no Instagram. Somaram-se mais de 10 mil comentários na publicação, a maioria atacando os estudantes.
Fonte: ALMT – MT
