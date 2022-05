Sessão Solene homenageia professores e servidores públicos nesta quarta-feira (4)

Foto: Helder Faria

A Comissão de Relações Internacionais, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Institucional da Assembleia Legislativa apresentou, nesta terça-feira (3), informações sobre a convenção que será realizada no dia 2 de junho, com o objetivo de discutir a internacionalização do Estado de Mato Grosso.

Conforme o presidente da comissão, deputado Gilberto Cattani (PL), o evento será realizado no Teatro Zulmira Canavarros e contará com a participação de autoridades estaduais e nacionais, professores universitários e representantes de instituições públicas e privadas. “É o Estado de Mato Grosso se abrindo não só para o Brasil, mas para o mundo”, destacou o parlamentar.

Durante reunião, que também contou com a presença do deputado Carlos Avallone (PSDB), Cattani questionou o Governo do Estado acerca das medidas tomadas após o embargo imposto pela União Europeia em 2018 a dois frigoríficos mato-grossenses. Com a decisão, as empresas foram proibidas de exportar carnes para países do bloco.

“Queremos saber o que de fato está sendo feito para que isso seja sanado, pois resulta em perda de arrecadação do Estado”, declarou o presidente da comissão.

Tecnologia – A reunião contou ainda com a presença do diretor de expansão da Cronos Bank, que apresentou os benefícios da utilização da tokenização pelo setor do agronegócio.

“Esse setor pode ser lastreado tanto em soja, milho, gado ou qualquer outro setor produtivo originário do estado. A negociação é feita mundialmente e sem intermediários. Ela não fica limitada a um grupo seleto de investidores, você pode ter tanto o investidor individual, como hoje existe a comercialização das criptomoedas, quanto os adquirentes de grandes grupos que acabam comprando o produto brasileiro em grande escala”, explicou.

Na avaliação de Cattani, a utilização da tecnologia pode ser benéfica também para os pequenos produtores. “Através do conhecimento desse processo, podemos criar mecanismos no estado para que os pequenos produtores também possam acessar esse tipo de mecanismo econômico”, frisou.