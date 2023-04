Sessão solene presta homenagem por trabalhos sociais voltados para jovens

Sessão Solene realizada na noite desta terça-feira (04) homenageou pessoas e entidades que realizam atividade sociais, culturais, religiosas e esportivas voltadas para os jovens. Ao todo, 53 moções de aplausos foram entregues pelo deputado estadual Alex Sandro (Republicanos) no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Foi por meio do acolhimento para inclusão de jovens na sociedade que o deputado Alex Sandro deu início à vida pública. Ele relembra que por meio dos esportes, da cultura e da religião, ele ajudou no resgate de jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, evitando o envolvimento com crime organizado.

“Durante sete anos desenvolvi trabalhos em busca da ressocialização de jovens e agora, como deputado, gostaria de homenagear essas pessoas que estão em todos os municípios, atuando em iniciativas voltadas para este segmento da sociedade”, afirmou o deputado, que fez questão de agradecer à Mesa Diretora e aos demais parlamentares pela aprovação da homenagem.

Entre as pessoas que receberam moção de aplausos, está um dos precursores do jiu-jitsu em Mato Grosso, Francisco Fernandes, 68, o Chicão. Desde 1992 ele atua no estado com a formação de crianças, jovens e adultos nas artes marciais. Atualmente, além da academia, Chicão desenvolve trabalho com crianças e jovens carentes e com deficiência.

“Nosso trabalho busca a inclusão desses jovens, deficientes ou não, por meio do esporte. Acredito que a arte marcial ajuda o jovem a desenvolver o respeito e a ter limites, além de desenvolver fisicamente e promover a interação social”, afirma o professor Chicão.

Quem também recebeu uma moção de aplausos foi o jovem Gabriel Guilherme, 24, que sempre atuou junto aos movimentos estudantis e hoje lidera uma iniciativa voltada para o desenvolvimento de lideranças políticas jovens. “É uma satisfação receber essa homenagem por incentivar e estimular os jovens para envolvê-los nos movimentos sociais. É muito importante também aproximar os jovens das instâncias de poder, envolver os jovens nos trabalhos do Parlamento”.

Após sofrer por anos com depressão e crises de ansiedade, a jovem Rayany Victórya, 17, conseguiu superar os problemas emocionais por meio do acolhimento e envolvimento em projetos sociais. Ela integra o movimento Força Jovem Universal (FJU), que possui iniciativas em diferentes frentes em todas as regiões do estado. “Quando entrei na FJU, eu recebi carinho, passei a participar das atividades esportivas, culturais e consegui me curar da depressão. Eu cheguei a me mutilar, ter pensamentos suicidas, mas consegui superar”.