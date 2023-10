Setasc abre inscrições para sorteio que levará autistas ao jogo do Cuiabá contra Corinthians na Arena Pantanal

A tecnologia educacional na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso se mostrou uma ferramenta poderosa para engajar os estudantes, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e significativo. Com a robótica educacional utilizada desde o primeiro semestre de 2022, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) estabeleceu em sala de aula uma abordagem inovadora, preparando os jovens para os desafios do mercado de trabalho e da vida acadêmica.

Conforme o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, os investimentos apenas em robótica educacional, que fazem parte do Programa de Educação Tecnológica da Seduc, já somam R$ 61 milhões.

“Impulsionada pelo crescimento do uso de tecnologia, a robótica educacional garante aos estudantes uma oportunidade para desenvolver suas habilidades criativas e, ao tornar as aulas mais atrativas, transforma o processo de ensino-aprendizagem visando os desafios futuros”, comentou.

Segundo ele, para os estudantes do Ensino Médio, a robótica se mostrou uma forma eficaz de despertar o protagonismo, o pensamento crítico, além de aumentar a capacidade da resolução de problemas entre os jovens.

“Toda a Rede tem acesso à plataforma digital, recebeu mais de 818 mil livros da Microkids para os estudantes e os professores foram capacitados. Além disso, mais de 34 mil estudantes do Ensino Médio e do Ensino Fundamental II, de 102 escolas de 63 municípios, também utilizam o kit da SimRobótica”, destacou o secretário.

Para a professora Raquel Mazochin, da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento, em Nova Brasilândia, a robótica contribui significativamente para o enriquecimento do processo educacional.

“Ela oferece aos estudantes a oportunidade de vivenciar a aplicação na prática de conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que, além de estimular o interesse por essas disciplinas, promove o desenvolvimento de habilidades essenciais”, avaliou.

De acordo com a educadora, o envolvimento dos estudantes no processo de construção e programação de robôs, juntamente com o suporte educacional, cria um ambiente colaborativo e motivador.

“Isso prepara os estudantes para futuras oportunidades no campo da tecnologia, mas também os capacita a se tornarem pensadores críticos e inovadores em diversas áreas da vida”, relatou.

Para o estudante Uriel Francisco de Jesus Silva, do 3º ano, as aulas são de extrema importância para a vida futura. “Tenho a oportunidade de aprender programação e desenvolvimento de equipamentos tecnológicos. Isso me abriu um novo horizonte, sobretudo no campo profissional”, comentou.

Já o estudante Felipe Barbosa Mello, do 3º ano, destacou que o trabalho em equipe nas aulas de robótica é fundamental para o desenvolvimento. “Com foco e organização conseguimos executar o projeto e isso é muito importante, porque a tecnologia é o nosso futuro”.

O mesmo entendimento é compartilhado entre os estudantes Maria Eduarda Ferreira da Conceição e Rudson Henrique Santos Duarte. “A tecnologia faz parte de nossas vidas, em todas as situações”, comentaram.

Na avaliação de Cainã Godoy, gerente de projetos da SIM Inova, desenvolvedora do programa SimRobótica, os jovens da geração atual crescem imersos na cultura digital, e prepará-los para o futuro é essencial.

“A robótica educacional no Ensino Médio oferece uma oportunidade valiosa para estimular o aprendizado significativo, sabendo que essa geração costuma valorizar aquilo que gosta, em particular”.

Educação 10 Anos

Tecnologia no Ambiente Escolar é uma das 30 políticas educacionais do plano Educação 10 Anos, que objetiva colocar a educação pública de Mato Grosso entre as cinco mais bem avaliadas no país até 2032.

Além da robótica educacional, também são componentes desta política a Educação Makerspace, utilização pedagógica do Metaverso, STEAM – acrônimo em inglês para as disciplinas Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, TVs e Chromebooks na sala de aula, Escolas Vocacionadas à Tecnologia (EVOTEC) e conectividade.