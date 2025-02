Setasc alerta pescadores para correção de pendências no cadastro do Repesca

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) informa que está aberto o período para regularização de pendências de cadastros no Registro Estadual de Pescadores Profissionais de Mato Grosso (Repesca).

O objetivo da ação é garantir que todos os pescadores, que se inscreveram no Repesca, tenham a chance de regularizar sua situação e, assim, garantir o acesso aos benefícios do programa.

“Abrimos o prazo para aquelas pessoas que fizeram inscrição e que estão com alguma pendência de correção. O prazo se encerra no dia 28 de fevereiro. Após essa data, eles não terão mais condições de corrigir e nem poderão ser incluídos no pagamento do Repesca”, alerta a secretária adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família (Sappeaf), Juliane Antunes Maciel.

O pagamento do benefício começou em 2024, quando a Lei do Transporte Zero entrou em vigor, e é feito exclusivamente nos meses que não coincidem com a época da piracema em Mato Grosso, uma vez que os pescadores já são atendidos pelo Seguro Defeso do Governo Federal nesse período.

Segundo Juliana Antunes, a regularização documental é crucial para a efetivação do cadastro e a participação no programa.

“É de suma importância que os pescadores verifiquem se há alguma pendência em seu cadastro e providenciem a correção o mais rápido possível. O Repesca é um importante auxílio para a categoria e queremos garantir que todos os que têm direito possam ser beneficiados”, concluiu Juliane.

Fonte: Governo MT – MT