Setasc atende demanda emergencial e entrega cestas básicas e filtros de barro às famílias de Peixoto de Azevedo

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), por meio do Programa Ser Família, entregou nesta segunda-feira (23.01), 500 cestas básicas e 200 filtros de barro às famílias afetadas pelas fortes chuvas no município de Peixoto de Azevedo, após a declaração da Situação de Emergência homologada pelo Governo de Mato Grosso, por meio do decreto nº 60, de 19 de janeiro de 2023.

O programa idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, atendeu famílias de assentamentos do município. Virginia ressaltou a agilidade do Município e do Governo do Estado com a publicação do decreto emergencial, e ainda destacou o cuidado da primeira-dama de Peixoto.

“A comunicação rápida entre o município e o estado foi muito importante nesta ação. A primeira-dama Marisete está sempre atenta e isso ajuda muito na hora de colocar em prática um atendimento, especialmente neste caso, porque as famílias não têm como esperar. Estamos aqui para atender a população. Quero agradecer o Governo do Estado pela publicação do decreto, em nome na secretária-interina de Assistência Social e Cidadania, tenente-coronel Grasielle Bugalho, e destacar o atendimento da equipe da Setasc e dos voluntários que auxiliaram no carregamento das cestas e dos filtros”, disse Virginia.

“Conseguimos organizar o carregamento em tempo hábil, atendendo o pedido da primeira-dama Virginia Mendes, que acompanha todas as atividades de perto”, ratificou a secretária-interina da Setasc.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social de Peixoto de Azevedo, Marisete Alberti de Souza, esteve presente nas entregas, juntamente com sua equipe e a Defesa Civil. “Nesta adversidade, nada melhor que a gente estar realmente vendo a realidade dessas pessoas que estão aqui tão longe e foram atingidas pelas chuvas, ficando sem estradas e aumentando a dificuldade para eles trazerem alimentos para suas casas. Estamos falando de pessoas que estão à 140 km distante da cidade. Então, nós agradecemos a primeira-dama, Virginia Mendes, por toda atenção que teve conosco, e também a Setasc, por nos procurarem e possibilitar esta ação social às famílias atingidas, em parceria com a Defesa Civil”, pontuou.

Ser Família

O Programa SER Família abrange todos os municípios do Estado de Mato Grosso e já entregou 1.191.883 cestas básicas entre 2020 e 2022. O programa tem por finalidade reduzir as desigualdades sociais, mediante ações de promoção da cidadania, bem como inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de situações de pobreza e risco social, com a finalidade de auxiliar os destinatários na superação de tais fatores.

