Setasc divulga sorteados para assistir ao treino do Cuiabá na próxima terça-feira (21)

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) sorteou, nesta sexta-feira (17.11), cinco entradas de acesso ao Centro de Treinamento do Cuiabá Esporte Clube, para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), portadores da Carteira de Identificação do Autista (CIA). A visita será realizada às 15h, na próxima terça-feira (21.11).

A ação faz parte do Programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, em parceria com o Dourado e a senadora Margareth Buzetti.

A Setasc disponibilizará transporte para os sorteados, que deverá sair da sede da Secretaria, impreterivelmente, às 13h30. Apenas serão disponibilizadas as entradas para o autista e outra para o acompanhante.

O sorteio é realizado a partir dos nomes que são inscritos por meio de um formulário específico para a ação. Um dos campos do formulário a ser preenchido requer o número da Carteira do Autista.

Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio é realizado para ocupar a vaga aberta. Com a confirmação da inscrição Carteira de Identificação do Autista, a equipe técnica entra em contato com os contemplados para confirmar a ida ao Centro de Treinamento.