Setasc e Cuiabá Esporte Clube mantêm parceria e garantem continuidade do Camarote do Autista na Arena Pantanal

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com o Cuiabá Esporte Clube, garantiu a continuidade do Camarote do Autista na Arena Pantanal. A iniciativa, pioneira em Mato Grosso, proporciona um espaço exclusivo, adaptado e seguro para que pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam assistir aos jogos com conforto e dignidade.

Na quinta-feira (10.4), foi assinado o termo de parceria entre o Governo de Mato Grosso e o clube, reafirmando o compromisso com a inclusão social e o respeito às necessidades específicas das pessoas com autismo. O camarote seguirá ativo durante os jogos do Cuiabá realizados na Arena Pantanal ao longo da temporada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.

A iniciativa idealizada pela primeira-dama Virginia Mendes, que acompanha de perto as ações voltadas para a inclusão, se tornou uma referência.

“Mais do que um espaço físico, ele representa superação, esperança e respeito, além disso amor e empatia com as famílias atípicas. Um projeto que deu certo e vamos abraçar com o compromisso que temos através do programa SER Família Inclusivo. A continuidade do Camarote do Autista durante os jogos do Cuiabá no Campeonato Brasileiro cumpre o nosso desejo em promover a inclusão e sensibilizar sobre a causa do autismo por meio do esporte”, destacou.

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Cel Grasi Paes, ressaltou a importância da continuidade do projeto. “Estamos construindo uma sociedade mais acolhedora, que respeita as diferenças e oferece oportunidades reais de participação. A inclusão precisa ser prática e constante, e é isso que estamos fazendo com o Camarote do Autista”, afirmou.

O Camarote do Autista é uma ação que faz parte do Programa SER Família Inclusivo. A ação teve início em 2023, conta com a parceria da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), do programa Rede Cidadã e com o apoio da senadora Margareth Buzetti.

Durante todo o ano passado, 152 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e que possuem a Carteira de Identificação do Autista (CIA) foram sorteadas.

Inscrições abertas para o próximo jogo

As inscrições estão abertas para que autistas possam acompanhar o próximo jogo do Cuiabá no camarote. A partida será contra o Athletico-PR, válida pela 3ª rodada do campeonato e ocorrerá na próxima terça-feira (15.04), às 18h.

Os interessados podem se inscrever até às 09h da manhã do dia 14 de abril, por meio de formulário no site da Setasc (clique aqui para se inscrever). O sorteio será realizado na segunda-feira, após o fechamento das inscrições.

O sorteio é realizado a partir dos nomes que são inscritos, por meio de um formulário específico para a ação. Um dos campos do formulário a ser preenchido requer o número da Carteira do Autista.

Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio é realizado para ocupar a vaga aberta. Além da confirmação da inscrição Carteira de Identificação do Autista, se faz necessário o cadastro no FacePass.

FacePass

O cadastramento facial para a entrada na Arena Pantanal é gerido pelo aplicativo FacePass Brasil, empresa responsável pela implantação e desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial no estádio. Para se cadastrar, o usuário deve preencher os formulários com informações pessoais e de endereço. O cadastro é feito no site: facepassbrasil.com.br/cadastrar-se.

