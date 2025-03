Setasc entrega kits com mochila e materiais escolares para crianças do programa Ser Família Criança em Poconé

A estudante Emilly de Paula Garcia, da Escola Estadual Militar Dom Pedro II Vitória Furlani da Riva, localizada em Alta Floresta (a 791 km de Cuiabá), foi classificada na edição de 2025 do Programa de Intercâmbio MT no Mundo. Com essa conquista, a jovem terá a oportunidade de realizar um intercâmbio de três semanas na Inglaterra, com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado.

Para De Paula, como a estudante é conhecida na escola, essa é uma oportunidade única de vivência internacional, que vai além do aprendizado acadêmico e cultural. Proporcionará a chance de se desafiar, crescer como pessoa e ampliar sua visão de mundo.

“Finalmente vou viajar para a Inglaterra. Estou muito ansiosa, e isso é um sonho que é inimaginável. Eu passei muito tempo estudando, eu fiz curso de inglês, eu estudei bastante pela internet para ter essa oportunidade de realizar esse sonho na minha vida”, afirmou.

Mas a conquista não foi fácil. A estudante conta que chegou a pensar em desistir. No entanto, apesar dos obstáculos, ela nunca perdeu a determinação e continuou se dedicando para realizar seu sonho.

“Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, participei de um processo seletivo para fazer o ensino médio fora do Brasil, mas, nas últimas etapas, não consegui ser aprovada. Fiquei muito desmotivada e pensei em desistir do meu sonho, mas algo dentro de mim me dizia para continuar, para seguir estudando. Eu acredito que tudo tem um propósito e acontece no tempo de Deus”, disse.

Além da viagem, o Programa de Intercâmbio MT no Mundo contempla toda a preparação necessária do estudante, incluindo a emissão de documentos e a logística do deslocamento. Durante o intercâmbio, a jovem será assistida com translado, hospedagem, alimentação e até um chip de celular com acesso à internet, garantindo toda a infraestrutura para sua experiência no exterior.

Ela participará do curso de General English, que conta com 30 aulas semanais de 40 minutos cada e o material didático, além de realizar teste de nivelamento de entrada e de saída, com direito ao certificado de conclusão. Diante de tantas oportunidades, a jovem elogiou a iniciativa.

“Muito obrigada à escola, muito obrigada pelo curso, muito obrigada ao meu professor Dagmar, que foi um grande incentivador. Eu gostaria também de agradecer demais ao nosso governador Mauro Mendes por essa oportunidade de poder, finalmente, vivenciar e realizar o sonho que eu sempre quis”, reforçou De Paula.

Orgulhoso pela conquista da estudante, o diretor da escola, tenente-coronel BM Ranie Pereira Sousa, destacou o empenho da jovem. “A nossa aluna De Paula é uma estudante exemplar. Ela conseguiu o feito por seu mérito, por sua dedicação, por acreditar no seu sonho, por acreditar no seu objetivo”, afirmou.

Além disso, o tenente-coronel enfatizou a importância da escola no processo de desenvolvimento educacional e moral dos estudantes. Segundo ele, além de transmitir conhecimento acadêmico, a instituição desempenha um papel essencial na formação de cidadãos conscientes, responsáveis e comprometidos.

As Escolas Estaduais Militares Dom Pedro II seguem o modelo cívico-militar, por meio da colaboração entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT).

“Certamente, a Escola Dom Pedro II é uma referência na vida desses alunos, e eles representam todo o esforço que a Educação faz. Assim, a dedicação da aluna De Paula serve de exemplo para todos os estudantes da nossa escola militar, mostrando que é possível realizar sonhos”, encerrou o diretor.

Intercâmbio MT No Mundo

Ao todo, 100 estudantes foram classificados para esta edição do Programa de Intercâmbio MT no Mundo. O programa faz parte da Política Educacional de Línguas Estrangeiras da Seduc, que é uma das 30 políticas que compõem o Plano Educação 10 Anos, que busca posicionar a Rede Estadual entre as cinco mais bem avaliadas do país até 2026. A lista completa com os nomes de todos os selecionados está disponível no site da Seduc.

Fonte: Governo MT – MT