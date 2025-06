Setasc entrega mais de 1.900 cestas básicas nesta semana em Cuiabá

Mato Grosso avançou no desenvolvimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), avaliou o diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges, durante visita técnica feita a secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), em Cuiabá, na quarta-feira (18.6).

“O desafio de todos os estados é fazer a implementação do CAR e chegar na parte de regulamentação ambiental dos imóveis e Mato Grosso avançou bastante na análise, no desenvolvimento do CAR 2.0. Estamos aqui para uma troca de experiência, falar do nosso sistema e ouvir os avanços, para implementar as melhorias que foram apresentadas”.

Assim como Mato Grosso, o estado de Mato Grosso do Sul também tem um sistema próprio de Cadastro. Entre os avanços mais significativos no Sistema mato-grossense, de acordo com André, está a construção das bases, que dá segurança para fazer uma análise e concluir o processo.

“Aqui está sendo feita a construção da base para não ter muita margem de questionamento da análise do CAR. A hidrografia, uso e ocupação do solo, o aprimoramento da base que está sendo feita em Mato Grosso, por município, etapa por etapa, isso é o mais relevante”

O CAR Digital 2.0 foi apresentado pelo superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental, Felipe Klein. As dúvidas sobre o sistema foram respondidas pela secretaria adjunta de Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto.

A gestora ressaltou a importância de diferentes entidades e órgãos participarem dessa discussão, de como é o trabalho interno e também externo com os parceiros.

“Prá nós é muito bom receber outros estados, até para trocar e compartilhar informações. Com o CAR Digital Conseguimos avançar muito com relação à validação de cadastros. A forma como nós construímos toda essa ferramenta e ainda oportunizando ao produtor que ele possa retificar a informação.”

CAR Digital 2.0

O Governo de Mato Grosso lançou, no início de junho, a versão 2.0 do Cadastro Ambiental Rural (CAR Digital). A nova versão amplia o alcance do sistema. As bases temáticas de dados geoespaciais, com informações ambientais das propriedades dos 142 municípios de Mato Grosso, devem ser inseridas no sistema até o final do ano.

De acordo com o decreto que regulamenta o procedimento para a análise automatizada do Cadastro Ambiental Rural (CAR), no âmbito do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), a análise será executada a partir do cruzamento dos limites declarados pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural, com as bases de referência e bases temáticas homologadas pelo órgão ambiental. O documento prevê também a realização de análise manual para situações específicas.

