Setasc fortalece assistência social durante o 1º Campo Verde Fashion Week

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) esteve presente nesta sexta-feira (27.6) no 1º Campo Verde Fashion Week, por meio dos programas SER Família Solidário e SER Família Aconchego, com a entrega de 150 cestas de alimentos e 150 cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade. A ação reforça o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas voltadas à assistência social, idealizadas pela primeira-dama Virginia Mendes.

Embaixadora do evento, a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, destacou a alegria de participar de um momento tão especial para Campo Verde.

“É uma alegria estar aqui com vocês neste evento tão bonito e especial. Quero parabenizar o prefeito Alexandre, a primeira-dama Rosilei, a vice-prefeita Edna e toda a equipe pelo trabalho maravilhoso que realizam. Sempre digo que ninguém faz nada sozinho. O Estado precisa das prefeituras e das pessoas comprometidas como vocês, que fazem a diferença na vida da população. Campo Verde é um município que dá orgulho, que está sempre à frente com muito trabalho”, agradeceu, reforçando a importância da parceria entre o Estado e município.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Com entrada gratuita mediante a doação de alimentos não perecíveis, o evento segue com desfiles até este sábado (28.6) e possui caráter multifacetado: empresarial, ao divulgar o potencial de investimento na cadeia têxtil; econômico, ao valorizar o algodão produzido em Campo Verde; social, com a arrecadação de cestas de alimentos destinadas a famílias carentes por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação; e também inclusivo, ao dar visibilidade a modelos locais e costureiras que participaram do projeto “Costurando Sonhos”.

Os desfiles mostraram peças feitas com tecido de algodão desenhadas exclusivamente para o CVFW e também a coleção outono/inverno que está sendo disponibilizada por lojas instaladas em Campo Verde.

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes, também destacou a atuação da primeira-dama em diversas frentes no município, ressaltando os avanços sociais promovidos pela parceria com o Governo do Estado.



Foto: Jana Pessôa | Unaf

“A primeira-dama Virginia Mendes tem demonstrado um cuidado muito especial com Campo Verde, atuando não apenas na área social, por meio do SER Família, mas também na formação, capacitação de pessoas e na habitação. Até o final do ano, já teremos o primeiro projeto habitacional pronto para ser entregue. Esse conjunto de ações sociais, voltadas para o próximo, tem contribuído significativamente para o desenvolvimento de Campo Verde”, completou.

O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes Haagsma, elogiou a realização do evento e reforçou o investimento do Governo do Estado em políticas sociais que beneficiam diretamente a população.

“O Governo do Estado está presente nesta noite com o Programa SER Família, que representa superação, esperança e, acima de tudo, respeito à população de Mato Grosso. Somente em Campo Verde, já foram investidos mais de R$ 4,5 milhões na área da assistência social, além de outras frentes, como educação, com construção de escola, aeroporto e habitação. Estar presente neste evento é valorizar todos os moradores de Campo Verde. Parabenizo o prefeito, a primeira-dama Virginia Mendes, e reforço que o Programa SER Família continua à disposição de toda a população mato-grossense”, concluiu.



Foto: João Reis | Setasc-MT

