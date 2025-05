Setasc leva serviços e benefícios à população para três municípios com edições do Mutirão da Cidadania

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, entre os dias 21 e 23 de maio, três edições do Mutirão da Cidadania, contemplando os municípios de Barra do Garças, Diamantino e Alto Paraguai. A iniciativa idealizada pela primeira-dama Virginia Mendes e promovida em parceria com as prefeituras locais, transformou espaços públicos em grandes centros de atendimento e acolhimento à população.

Durante as ações, milhares de moradores tiveram acesso a serviços essenciais como emissão de segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), plastificação, foto 3×4, orientações sobre os cursos do SER Família Capacita, atendimentos do SER Família Habitação, atendimento da Van Rosado SER Família Mulher, emissão da Carteira de Identificação do Autista (CIA), orientações da área de Direitos Humanos, atendimentos do Procon e informações gerais sobre os programas do SER Família.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Além disso, foram distribuídas 2.725 cestas básicas e kits de higiene e limpeza, 699 filtros de água, 958 cobertores, 900 brinquedos e 900 kits de guloseimas, garantindo mais dignidade e acolhimento para famílias em situação de vulnerabilidade.

As ações do Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, proporcionam dignidade e um acolhimento às famílias mato-grossenses em situação de vulnerabilidade.

“Ver o fruto desse trabalho chegar aos bairros e famílias que precisam de apoio me enche de alegria e gratidão. A cada entrega, a cada sorriso, a cada história de superação que conhecemos, reafirmamos nosso compromisso em seguir firmes em nossa missão de levar esperança por meio da solidariedade, construindo um futuro melhor para todos “, afirmou a primeira-dama.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

Moradora de Diamantino, Lídia Santana de Arruda foi uma das beneficiadas pelas ações sociais e recebeu cesta básica, filtro de barro e cobertor. Cuidando sozinha dos netos e com renda limitada, ela contou como a iniciativa vai ajudar em sua rotina.

“Esses produtos que recebi vão fazer muita diferença. Vai me ajudar, porque eu crio os netos e só ganho um auxílio do Governo. Então eu pago aluguel, luz, enfim, tudo. Vai ajudar na alimentação da minha família, sim. Ganhei também um filtro de barro, que vai ser muito útil, porque quando o mercado está fechado, a gente não consegue comprar água mineral. Aí coloca no filtro e pronto. Só quero agradecer à primeira-dama Virginia Mendes pelos benefícios que a gente está recebendo. Fiquei muito feliz”, disse dona Lídia emocionada.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Cidadania, Cel. Grasi Paes, é fundamental garantir que os serviços cheguem de forma acolhedora e eficiente à população.

“Os mutirões mostram o quanto o trabalho integrado entre Estado, município e parceiros pode transformar vidas. Levamos não apenas serviços, mas acolhimento, respeito e dignidade. É gratificante ver mães saindo com alimentos, brinquedos para seus filhos e, principalmente, com a autoestima resgatada. Nosso foco é gente, e estaremos sempre onde houver necessidade”, destacou.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

A ação também beneficiou famílias com crianças neuroatípicas. A moradora de Alto Paraguai, Juliane Araújo da Silva, esteve no mutirão para solicitar a Carteira de Identificação do Autista (CIA) para seu filho, Gael.

“Foi excelente, gostei muito. Vim fazer a carteira de autismo, que é muito importante para garantir a prioridade dele. Quando a gente sai com ele, as pessoas não sabem que ele é autista, então com a carteirinha fica mais fácil. O mutirão foi perto da minha casa e isso facilitou muito, senão teria que ir longe. O atendimento foi ótimo, muito fácil. Só tenho a agradecer por esse projeto, principalmente à primeira-dama Virginia Mendes, que foi a idealizadora de tudo isso”, declarou.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Em Barra do Garças, a presidente do bairro Abel Lira, Maria Tavares da Luz, também foi atendida e fez questão de agradecer.

“Quero agradecer do fundo do meu coração à primeira-dama Virginia Mendes, que é a nossa madrinha. Nós, líderes comunitários, muitas vezes queremos ajudar, mas faltam recursos e ela é maravilhosa, sempre atenciosa. Vi de perto o quanto tem feito pelos presidentes de bairro, distribuindo cestas, brinquedos, levando apoio a quem precisa”, finalizou emocionada.

Fonte: Governo MT – MT