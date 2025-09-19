MATO GROSSO
Setasc promove apoio técnico para equipes dos CRAS de Várzea Grande
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Coordenadoria de Proteção Social Básica da Secretaria Adjunta de Assistência Social (Saas), realizou nesta sexta-feira (19.9), um encontro de apoio técnico voltado às equipes que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Várzea Grande.
A atividade ocorreu no Centro de Convivência do Idoso Vovô Zeid (CCI), durante todo o dia, reunindo profissionais que desenvolvem os serviços do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O objetivo foi oferecer ferramentas e atualização de conhecimento para fortalecer a atuação junto às famílias referenciadas.
Durante a programação, foram discutidos temas relacionados ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além de práticas que incentivam a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos usuários da assistência social. O espaço também permitiu a troca de experiências entre os profissionais e a construção de estratégias de intervenção que possam aprimorar os serviços oferecidos nos territórios.
A secretária adjunta de Assistência Social da Setasc, Miranir Oliveira, destacou a relevância da ação, visto que, os apoios técnicos contribuem significativamente para a qualificação da oferta dos serviços destinados à população em situação de vulnerabilidade.
Foto: Reprodução
“Ao investir na orientação e capacitação dos profissionais que atuam diretamente nos territórios, promovemos a melhoria contínua do atendimento, fortalecendo as ações da política de assistência social e garantindo um cuidado mais eficaz e humanizado”, afirmou.
A coordenadora municipal de Proteção Social Básica de Várzea Grande, Taynara Morais, também ressaltou a importância da iniciativa do Governo de Mato Grosso, em orientar as equipes municipais.
“O apoio técnico foi essencial para fortalecer o PAIF e o Serviço de Convivência, destacando a importância desses atendimentos nos CRAS. Essa iniciativa contribui para qualificar a nova equipe e adequar os serviços à lei do SUAS atualizada, garantindo mais efetividade na política de assistência social do município”, avaliou.
Com ações como essa, a Setasc reafirma seu compromisso em apoiar os municípios e aprimorar, continuamente, a rede socioassistencial em Mato Grosso.
Foto: Reprodução
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 11 incêndios florestais nesta sexta-feira (19)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CMMT) extinguiu um incêndio florestal em São Félix do Araguaia e mantém controlados dois focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta sexta-feira (19.9), atuando diretamente no combate a 11 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos municípios de Guarantã do Norte e Nova Ubiratã.
As equipes seguem atuando no controle dos incêndios em Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Vila Bela da Santíssima Trindade e Barra do Garças, onde há dois focos ativos em cada município. No Parque Estadual da Serra Azul, em Barra do Garças, as equipes permanecem em combate aos focos remanescentes, com o uso de duas aeronaves. Além disso, as áreas continuam sendo monitoradas pelas equipes em campo e pela Sala de Situação.
Os bombeiros combatem ainda incêndios nas regiões de Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste e Araguaiana. O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicópteros, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas.
As operações seguem de forma contínua, com foco no controle dos focos ativos e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente. As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 50 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 41 são incêndios florestais e outros 9 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados 9 eventos de fogo.
As ocorrências em terras indígenas incluem: dois focos na Terra Indígena Zoro, em Rondolândia, dois focos na Terra Indígena Gleba Iriri, em Matupá; além da Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia; Terra Indígena Tapirapé, em Santa Terezinha; Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; Terra Indígena Capoto/Jarina, em Peixoto Azevedo; e na Terra Indígena Tereza Cristina, em Santo Antônio de Leverger.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 9 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 208 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 23 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 9 são na Amazônia e 14 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Cáceres se destaca e integra o top 5 dos municípios com maior rebanho bovino do país
A cidade de Cáceres, localizada no centro-sul de Mato Grosso, consolidou-se como o 4º município com o maior rebanho bovino do Brasil em 2024, de acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira (18.9).
Com um rebanho de 1,4 milhão de cabeças, Cáceres ficou atrás apenas de São Félix do Xingu (PA), Corumbá (MS) e Porto Velho (RO). O top 5 do ranking é completado por Marabá (PA).
Em nível estadual, Mato Grosso manteve a liderança nacional, encerrando o ano de 2024 com um rebanho de 32,8 milhões de cabeças de bovinos, o que corresponde a 13,77% do total do país. O Pará aparece como o segundo estado com o maior rebanho, responsável por 10,7% do efetivo nacional. Na sequência, completam a lista dos cinco maiores produtores Goiás (9,7%), Minas Gerais (9,3%) e Mato Grosso do Sul (7,9%). Juntos, esses estados concentram mais de 50% do rebanho bovino brasileiro.
Além de Cáceres, outro município mato-grossense se destacou na pecuária nacional: Primavera do Leste. A cidade integra o ranking da criação de galinhas, posicionando-se como a quarta maior produtora do país, com um total de 4.675.152 aves. A liderança desse ranking é de Santa Maria de Jetibá (ES), seguida por Bastos (SP) e São Bento do Una (PE). Beberibe (CE) fecha a lista dos cinco maiores municípios produtores.
Para a secretária adjunta de Agronegócios, Crédito e Energia da Sedec, Linacis Silva Vogel Lisboa, os dados do IBGE mostram a força e a importância da agropecuária como motor econômico de Mato Grosso.
“É motivo de orgulho ver municípios como Cáceres e Primavera do Leste se destacando na produção pecuária nacional. Esses resultados não são apenas números, representam geração de emprego, renda e desenvolvimento para nossas cidades, além de refletir o esforço dos produtores locais, reforçando a importância do setor agropecuário como motor do crescimento de Mato Grosso,” destacou a secretária adjunta.
Fonte: Governo MT – MT
