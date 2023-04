Setasc realiza a 2ª Reunião da CIB com gestores e trabalhadores da Assistência Social

Com o objetivo de prestar atendimento aos cidadãos e levantar as demandas que afetam coletivamente os moradores do Distrito de Aguaçu, em Cuiabá, o projeto Ouvidoria Itinerante visita a localidade nesta quarta-feira (26). Os atendimentos ocorrem na Unidade de Saúde da Família (USF), das 8h às 12h. Essa é a oportunidade de a população trazer ao conhecimento do Ministério Público de Mato Grosso as carências relacionadas à saúde, educação, cidadania, segurança, meio ambiente, crianças e adolescentes, idosos, consumidor, pessoas com deficiência, infraestrutura e combate à criminalidade.

As necessidades verificadas serão encaminhadas aos promotores de Justiça para adoção de providências, ou mesmo enviadas ao órgão responsável, com as devidas orientações. Além disso, o MPMT levará uma equipe do Departamento de Planejamento e Gestão (Deplan) para aplicar a pesquisa sobre o novo ciclo do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) para o período de 2024 a 2031, que visa ouvir a opinião e as necessidades apontadas pela sociedade para aprimorar a atuação ministerial e estabelecer as prioridades para os próximos anos.



Fonte: Ministério Público MT – MT