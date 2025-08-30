Setasc realiza ação solidária em Primavera do Leste com entrega de cestas, kits e orientações para comunidade

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, nesta sexta-feira (29.8), uma ação solidária beneficiando diretamente famílias de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto Salesiano Centro Social Dom Bosco, na Igreja Nossa Senhora da Salete, no município de Primavera do Leste.

Ao todo, foram entregues 100 cestas de alimentos e 100 kits de limpeza e de higiene, além de 350 kits de guloseimas para as crianças, por meio do programa SER Família Solidário, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes.

Além da distribuição, a comunidade recebeu atendimentos e orientações da Van Rosa do programa SER Família Mulher, que atua no enfrentamento à violência contra as mulheres em Mato Grosso.

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, ressaltou a importância de mais uma ação chegar às famílias em situação de vulnerabilidade em Primavera.

“A entrega realizada hoje representa o compromisso do programa SER Família com quem mais precisa. Cada cesta e cada kit significam apoio concreto para garantir dignidade e melhores condições de vida às famílias. Esse é o propósito pelo qual idealizei o programa: oferecer suporte, estar presente nos municípios e contribuir para transformar realidades”, afirmou.

O secretário da Setasc, Klebson Gomes, destacou o compromisso do Governo de Mato Grosso com os programas sociais idealizados pela primeira-dama Virginia Mendes.

“O SER Família é um símbolo de superação, esperança e respeito. Hoje, celebramos a entrega de 100 cestas básicas, beneficiando mais de 350 crianças e adolescentes, reafirmando nosso compromisso em apoiar crianças e famílias em vulnerabilidade. Este é um governo que investe no social. O governador Mauro Mendes é um grande parceiro dessa causa, ao lado da nossa primeira-dama Virginia Mendes, valorizando cada ação que leva dignidade à população”, destacou o secretário Klebson.

Klebson ainda ressaltou o compromisso de Mato Grosso no enfrentamento à violência contra as mulheres, com a presença da Van Rosa na ação, mostrando a importância de garantir orientação, direitos e apoio às vítimas.

“Nosso dever é proteger as mulheres e oferecer às crianças um futuro de oportunidades, retirando-as das ruas e estimulando o acesso à educação e ao esporte. Parabenizo todos os envolvidos e agradeço à primeira-dama Virginia Mendes por sua dedicação incansável”, concluiu.



A ação também emocionou os beneficiados, como Salma Martins de Oliveira, mãe de crianças atendidas pelo projeto social.

“Meus filhos participam aqui do Dom Bosco e eles amam. Hoje, foi uma honra receber essa ação, as cestas e o kit de doces. Agradeço muito, de coração. Foi uma oportunidade enorme para todos nós. Agradeço a Deus e depois à dona Virginia por esse trabalho tão maravilhoso. Que Deus abençoe a sua família. Somos muito gratos pelo carinho com nossos filhos”, disse Salma.

O padre Hélio Gomes, responsável pelo Salesiano Centro Social Dom Bosco, destacou a relevância da iniciativa promovida pela primeira-dama Virginia Mendes na causa social no estado.

“Ela é nossa parceira neste projeto e tudo o que realiza, juntamente com sua equipe, é notável. Sempre supera nossas expectativas. Hoje, não foi diferente. A calorosa recepção e a distribuição de alimentos mostraram não apenas inovação, mas também a concretização de valores. Dona Virginia não se dedica à causa social por obrigação, mas por amor às pessoas. Isso se alinha perfeitamente à missão salesiana de acolher, educar e promover os mais necessitados. Nossa gratidão e admiração são imensas, porque palavras não conseguem traduzir a importância desse gesto”, afirmou.

A vice-prefeita de Primavera do Leste, Iva Viena, ressaltou a relevância da iniciativa e destacou o olhar social da primeira-dama Virginia Mendes, que tem transformado a vida de famílias em situação de vulnerabilidade. Ela também elogiou o trabalho do Salesiano Centro Social Dom Bosco, que acolhe crianças e as afasta das ruas, oferecendo oportunidades e esperança.

“Nunca tivemos uma primeira-dama tão atenta às pessoas mais necessitadas. Dona Virginia dedica um carinho especial às crianças e famílias, promovendo inclusão e dignidade. Projetos como o Dom Bosco mostram a importância de unir governo e comunidade para dar às nossas crianças um futuro melhor”, afirmou a vice-prefeita.

