Setasc realiza apoio técnico individualizado à gestão municipal de Assistência Social de São José do Xingu

O prazo para atualização cadastral dos candidatos pré-selecionados para a primeira etapa dos apartamentos do Residencial Nico Baracat termina nesta quarta-feira (12). A relação dos 886 beneficiados foi publicada no dia 13 de março e desde então a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social Trabalho e Habitação, está recebendo e atualizando os dados dos inscritos que estão com o nome na lista, no entanto, 150 pessoas ainda precisam comparecer no departamento de Habitação para fazer a atualização da condição do estado civil.

É necessário que o titular inscrito no residencial, que ainda não atualizou as informações, compareça na Secretaria até amanhã (12), tendo em mãos a certidão de nascimento ou casamento para validação dos dados cadastrados inicialmente. Após a verificação das informações, se constata irregularidades ou não atendimentos às exigência do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), ou incompatibilidades em geral, a Caixa Econômica e o Município se reservam no direito de não efetivar a contratação.

A coordenadora de Habitação, Cristiane Resplandes, reforça a necessidade de comparecimento dentro do prazo estipulado pela Caixa Econômica Federal. “Após quase 30 dias da publicação do edital de chamamento, recebemos 83% dos candidatos selecionados, mas ainda faltam algumas pessoas e, caso esses titulares não venham até a secretaria fazer a atualização, a Caixa será informada e consequentemente essas famílias serão excluídas do processo de seleção”, informou a coordenadora.

O contato para esclarecimento de dúvidas sobre o conjunto habitacional deve ser feito pelo Whatsapp da pasta de Habitação, no número (66) 9 9989-1634. A relação dos candidatos com nome na lista está disponível no site da Prefeitura de Sinop, pelo link: https://www.sinop.mt.gov.br/fotos_downloads/397.pdf

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT