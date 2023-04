Setasc realiza primeira capacitação de entrevistadores do Cadastro Único no estado em 2023

Entrevistadores do formulário do Cadastro Único de 34 municípios de Mato Grosso participam nesta semana da 1ª turma da capacitação “Formulários do Cadastro Único – 2023”. O curso, que teve início nesta terça-feira (11) e vai até o próximo dia 13, é realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social (Saas), em Cuiabá.

O objetivo da capacitação é orientar os servidores municipais que possuem a função de entrevistar e coletar dados socioeconômicos de famílias que possuem perfis para o Cadastro Único. Serão dadas orientações sobre os conceitos que fundamentam o processo de preenchimento correto dos formulários.

A coordenadora de Gestão do Cadastro Único da Setasc, Rúbia Cristina Lima da Silva, explicou que, com a capacitação, os entrevistadores serão capazes de realizar as entrevistas com as famílias de forma a preencher todos os requisitos solicitados nos formulários, sem induzir as respostas. “É uma entrevista longa, que demora, e que precisa ser fidedigna, por isso é necessário que os entrevistadores estejam bem capacitados e saibam como abordar as famílias que serão entrevistadas”, completou Rúbia.

Entre os servidores que participam da capacitação está a entrevistadora Isabela Almeida dos Santos Silva, servidora do município de Apiacás, localizado a aproximadamente 1.000 quilômetros de Cuiabá. Ela ressaltou a importância de participar do curso. “A partir dessa capacitação, teremos como buscar mais informações das famílias, por meio das visitas nas casas e das entrevistas, e com isso, saberemos preencher da melhor forma possível as informações que compõem o formulário do Cadastro Único. E isso é muito importante não só pra nós, mas para as famílias que serão beneficiadas no processo”, ressaltou.

Além de adquirir conhecimento na capacitação, Isabela também multiplicadora dessas informações para os servidores que permaneceram no município. “Temos várias situações novas no preenchimento do formulário e todos precisam saber sobre o processo, desde a recepcionista até os entrevistadores”, disse.

Para a coordenadora da equipe volante de Assistencial Social do município de Juara, Benedita Maria de Jesus de Oliveira, o momento é muito importante para as equipes municipais que trabalham com o Cadastro Único, para repassar conhecimento sobre as novidades do cadastramento. “É um grande prazer estar em Cuiabá e agradecer a primeira-dama de Mato Grosso, Virgínia Mendes e o governador do Estado, Mauro Mendes, e toda a equipe envolvida nessa importante política pública de capacitação que vem fortalecer todo o conhecimento já existente no Cadastro Único, uma vez que está tendo várias inovações e mudanças nessa política de direito das pessoas menos favorecidas no nosso estado e no Brasil”, concluiu.