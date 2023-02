Setasc realiza serviços de cidadania no Mutirão Social e Comercial do Pedra 90

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio do Procon Estadual e da Secretaria Adjunta de Direito Humanos, participam do 1° Mutirão Social e Comercial no bairro Pedra 90, em Cuiabá. O mutirão começou nesta quinta-feira (9) e prosseguirá até sexta-feira (10). O Procon, o Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT) e servidores da pasta de Direitos Humanos estão no bairro orientando e realizando serviços públicos aos moradores.

De acordo com a secretária-adjunta interina de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores, Valquíria Souza, o Procon Estadual sempre participa de ações sociais como essa do Pedra 90. “A presença do órgão de Defesa do Consumidor é importante para levar o conhecimento do direito do consumidor até a população mais carente e que mora distante do centro da capital. Esta é uma grande oportunidade para que de fato o órgão esteja mais próximo da população”.

A equipe da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos participa da ação realizando a plastificação de documentos e a solicitação da segunda via de certidões de nascimento, de casamento e de óbito. Os documentos que forem solicitados durante os dois dias do mutirão terão um prazo de 60 a 90 dias para serem entregues ao organizador do mutirão, responsável pela entrega dos mesmos aos solicitantes.

Tatiane Silva, moradora do bairro Pedra 90, acredita que ações como esta deveriam ocorrer com frequência, pois beneficia a população. “Eu mesma, além de plastificar meus documentos, já aproveitei para solicitar a segunda via da minha certidão de nascimento”, concluiu.

O Sine participa do evento com a realização do cadastro e a atualização dos dados para quem está em busca de uma vaga de emprego. “Através das buscas no sistema, e surgindo vaga de emprego, o Sine entrega uma carta de encaminhamento para o trabalhador participar do processo seletivo”, explica Selma Magalhães, técnica de Desenvolvimento Econômico e Social da Setasc.

A equipe do Sine dá orientações para o saque do seguro desemprego, informando quais os documentos para habilitá-lo, e ainda como obter a carteira de trabalho digital.

O Mutirão Comercial é uma ação dos comerciantes do bairro Pedra 90 e acontece na praça principal Ana Martinha, na Avenida Newton Rabello de Castro, do bairro Pedra 90, 403, com atendimento das 09h às 17h.

*Supervisionado por Rose Velasco

Fonte: GOV MT