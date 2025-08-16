MATO GROSSO
Setasc reforça diálogo com 43 etnias no 1° Jogos Indígenas de Mato Grosso
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Superintendência de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas, esteve presente no 1° Jogos Indígenas de Mato Grosso, na aldeia Curva, localizada na Terra Indígena Erikpatsa, no município de Brasnorte.
O evento inédito no território da etnia Rikbaktsa reúne 43 etnias de todo o estado em um encontro de integração cultural, esportiva e social que iniciou na quarta-feira (13.8) e prossegue até este domingo (17).
A participação da Pasta, representada pela superintendente Graciele Meira, reforça o compromisso do Governo do Estado e da primeira-dama Virginia Mendes com a valorização, o diálogo e a defesa dos direitos dos povos indígenas.
Para Graciele, os jogos vão além da competição esportiva, representando um espaço de união e fortalecimento cultural.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
“A participação da Superintendência Indígena nesse evento é para aproximar das comunidades e lideranças. Vimos neste espaço uma oportunidade de diálogo, construção e apresentação da nova formulação da superintendência, porque aqui temos 43 povos reunidos. Também é importante destacar o apoio do Governo de Mato Grosso e da nossa primeira-dama, Virginia Mendes, madrinha dos povos indígenas, que têm sido parceira fundamentais nesse processo de valorização e fortalecimento das comunidades indígenas no estado”, disse.
Graciele ainda ressaltou que esse é um momento histórico para os povos indígenas, visto que é a primeira vez que eles se organizam e implementam os Jogos Indígenas através da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).
“Mais do que disputas, os jogos reforçam a diversidade cultural existente no território, dão visibilidade, incentivam a juventude no esporte e promovem a união entre os povos. É um espaço de reconhecimento e fortalecimento para a população indígena de Mato Grosso”, reforçou.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
A presença da Setasc foi reconhecida pelas lideranças como essencial para fortalecer o diálogo e a aproximação entre o poder público e os povos indígenas. Ao acompanhar de perto esse momento histórico, a Secretaria reafirma seu compromisso com iniciativas que promovem a tradição, a identidade e o esporte, contribuindo para o reconhecimento e a valorização dos povos indígenas de Mato Grosso.
O cacique Jaime Rikbaktsa, liderança da etnia Rikbaktsa, destacou a relevância do evento para os povos da região noroeste e todo o estado. Segundo ele, os jogos se consolidam como um espaço de visibilidade, união e fortalecimento cultural, reunindo práticas tradicionais, modalidades esportivas contemporâneas e a presença ativa do Governo de Mato Grosso, por meio da Superintendência de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas da Setasc.
“Esse primeiro Jogos Indígenas traz visibilidade para os povos e fortalece a nossa cultura. A presença da Superintendência de Assuntos Indígenas da Setasc é fundamental porque mostra que o Governo está junto conosco, ouvindo as lideranças e participando das nossas pautas. A reunião que tivemos com outras lideranças presentes foi produtiva, em que pudemos apresentar demandas e estreitar a relação com o Estado. Isso nos dá confiança de que essa parceria vai gerar resultados para nossas comunidades”, afirmou.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
Para Samira Xavante, indígena da Terra Indígena Parabubure, localizada em Campinápolis, o momento foi de reconhecimento.
“Agradeço a participação da Setasc por meio da nossa superintendente que esteve aqui conosco no 1º Jogos Indígenas do Estado do Mato Grosso, que é um marco para nós. É um evento inédito que está reunindo várias etnias do nosso estado e foi muito importante tê-la aqui. Tivemos a oportunidade de conversar e saber como a Superintendência está disponível para contribuir com as nossas bases e os nossos povos”, declarou.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
A iniciativa dos Jogos Indígenas de Mato Grosso é uma realização da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT), com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Pela primeira vez, as sete regionais jurisdicionadas pela Federação participam de forma conjunta: Cerrado/Pantanal, Norte, Médio Araguaia, Noroeste, Xavante, Vale do Guaporé e Xingu.
Corpo de Bombeiros extingue 4 incêndios florestais e combate 12 neste sábado (16)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, quatro incêndios florestais e continua, neste sábado (16.8), atuando no combate a outros 12 focos ativos em diferentes regiões do estado.
Os focos extintos estavam localizados nos municípios de Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos Guimarães, Água Boa e Torixoréu.
Os bombeiros seguem mobilizados em ações contínuas em outra ocorrência em Nossa Senhora do Livramento, além dos municípios de Pontes e Lacerda, Aripuanã, Novo Mundo e no Assentamento 12 de Outubro, em Cláudia.
As equipes combatem ainda dois incêndios florestais em Nova Brasilândia, às margens da rodovia MT-251, e outro em Poxoréu, às margens da MT-130, além de um foco em uma propriedade rural no município de Santa Terezinha.
Neste último caso, os trabalhos estão sendo realizados desde o dia 12, com reforço de máquinas pesadas, caminhão-pipa, além das equipes em campo. O combate também foi intensificado em São José do Rio Claro, onde já foi utilizado um avião para dar suporte às ações. Nessa ocorrência, aproximadamente 60 mil litros de água já foram utilizados para evitar a propagação das chamas.
Ainda neste sábado, as equipes iniciaram o combate a outros dois incêndios florestais, nos municípios de Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade. Em todos os locais, os bombeiros atuam de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na preservação de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
Fiscalização e Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 50 focos de calor ativos em todo o estado. Desse total, 27 são incêndios florestais, sendo 18 em terras indígenas e uma na unidade de conservação Área de Proteção Ambiental (APA) dos Meandros do Rio Araguaia em Cocalinho. Outros 23 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: seis dois focos na Terra Indígena Parabubure em Campinápolis; dois focos na Terra Indígena Nambikwara em Comodoro; dois focos na Terra Indígena Pimentel Barbosa em Canarana;
um foco na Terra Indígena Marechal Rondon em Paranatinga; um foco na Terra Indígena Ubawawe em Santo Antônio do Leste; um foco na Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande em Poxoréu; Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande em General Carneiro; um foco na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo; um foco na Terra Indígena Cinta Larga em Aripuanã; um foco na Terra Indígena Maraiwatsede em Alto Boa Vista.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Já os outros 23 focos de calor ocorrem em diversas regiões do Estado, resultantes do uso irregular do fogo, e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 117 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 72 estão na Amazônia e 44 no Cerrado e um no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Conselho Nacional de Secretários de Segurança aponta Vigia Mais MT como referência em boas práticas e eficiência
O programa de videomonitoramento do Governo de Mato Grosso, Vigia Mais MT, tem sido referência de boas práticas e eficiência em segurança pública para outros estados. A iniciativa foi aprresentada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Rovei, ao Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp).
Durante o 19o Fórum Nacional de Segurança Pública realizado em Manaus (AM), que encerrou nesta sexta-feira (15.8), os secretários avaliaram que o programa de videomonitoramento mato-grossense deve compor um banco de programas e projetos do colegiado para ser compartilhado com todos os estados.
O Consesp discutiu, entre outros temas, a criação do ‘banco de boas práticas’ e a instituição de um prêmio de eficiência, com o objetivo de estimular e valorizar o desenvolvimento de projetos e ações na área da segurança pública.
“Mato Grosso trouxe um modelo de videomonitoramento com muitos pontos positivos em relação aos que temos visto. A interação com os municípios e a iniciativa privada, estabelecendo parcerias na gestão e manutenção dos equipamentos, é um deles”, apontou o vice-presidente do Consesp e presidente do encontro, Jean Francisco Bezerra Nunes.
Secretário de Segurança do Estado da Paraíba, Jean Bezerra avaliou que as parcerias reduzem custos, possibilitam a expansão do número de câmeras e tornam as ações mais eficientes.
O secretário apontou que o governo paraibano está expandindo a instalação de câmeras no estado e que o Vigia Mais MT vai servir de exemplo para a Paraíba, especialmente no que diz respeito às parcerias com os municípios.
O secretário-executivo do Consesp e secretário institucional de Segurança do Distrito Federal, delegado Thiago Frederico Costa, destacou que esse é um programa que reduziu custos no processo de aquisição dos equipamentos e opera com corresponsabilidade.
“Tecnologia envolve tudo que diz respeito à segurança pública. Conhecer a realidade de cada estado e reunir as boas práticas em um banco, dentro do Consesp, realmente é importante. O modelo de sistema de videomonitoramento de Mato Grosso é um bom exemplo para ser levado a todos”, avaliou Thiago Costa.
“Vimos aqui que o videomonitoramento e o uso da inteligência artificial para reconhecimento facial, leitura de placa veicular, produção de provas para investigações, segurança nas escolas e fiscalização fazendária cria uma base de dados e informações não só para as forças policiais, mas para diversas áreas da gestão pública”, reforçou Thiago Costa.
Para o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, coronel César Roveri, o espaço aberto ao Governo do Estado deu a oportunidade de mostrar que o que está dando certo em Mato Grosso pode ajudar outros estados.
“Detalhamos a legislação que o estado criou para embasar juridicamente o processo de compra com abertura de ata internacional para reduzir os preços dos equipamentos e trouxemos resultados do uso das câmeras de videomonitoramento na segurança da população, mostrando redução de índices criminais com prevenção e elucidação de crimes”, observou Roveri.
“Temos municípios onde a redução dos índices criminais passa de 70% com uso das câmeras de vídeo e aumentamos em 57% o volume de drogas apreendidas. Em 2024 apreendemos 41,2 toneladas, um salto de 57% em relação a 2023, ano em que foram apreendidas 26,2 toneladas”, detalhou o secretário Roveri, representante de Mato Grosso no Consesp.
“Muitos secretários manifestaram interesse de ir à Mato Grosso conhecer o programa em operação. Alguns já pediram agendamento de visita institucional. Estaremos lá para recebê-los e compartilhar tudo sobre a muralha digital que estamos construindo em nosso estado. Já são mais de 13.500 câmeras instalada em 128 municípios e integradas ao Ciosp e aos celulares dos policiais que estão nas ruas trabalhando na segurança da população”, completou o secretário Roveri.
Segurança
MT
Brasil
