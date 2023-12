Setasc sorteia ingressos para crianças com espectro autista verem último jogo do Cuiabá em 2023

O Projeto Caminhos do Morro promove a terceira edição do Dia Especial Turismo Rural, no próximo sábado (09.12), na Comunidade Morrinho, em Santo Antônio de Leverger. A iniciativa é coordenada pela Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer) e Associação de Pequenos Produtores Rurais e Moradores de Morrinho (Aprumo), com apoio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).

Com assistência técnica da Empaer, o evento terá uma programação diversificada, incluindo passeio a cavalo.

Os participantes sairão da sede da Aprumo para o percurso ao redor do morro de Santo Antônio.

O evento é gratuito, com abertura programada para as 7h, com café da manhã e apresentação cultural. Durante todo o dia irão acontecer as feiras da agricultura familiar e gastronômica, além da exposição de carros antigos e a novidade, a corrida “Desafio no morro – 5 km.

Sobre o projeto

A iniciativa nasceu em 2020 com o objetivo de inserir a Comunidade Morrinho na cadeia produtiva do turismo rural. Foi observada pela equipe da Empaer a potencialidade da região, de acordo com o que cada propriedade tinha a oferecer.

De resultado, algumas iniciativas foram consolidadas com geração de emprego e renda e melhora a qualidade de vida com a promoção do desenvolvimento sustentável.

No decorrer do projeto, foram promovidos encontros, cursos de capacitação, visitas técnicas e dias de campo.

Serviço

Dia Especial Turismo Rural

Onde: Comunidade Morrinho, Santo Antônio do Leverger

Quando: Sábado (08.12)