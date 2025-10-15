Sete mil estudantes de Cuiabá concluem provas do Avalia MT

Um total de 7,3 mil estudantes matriculados no 5º e 9º das escolas públicas de Cuiabá encerraram na segunda-feira (13) a participação nas provas do Avalia MT (Avaliação Somativa do Sistema de Avaliação Educacional de Mato Grosso).

Trata-se de uma prova com questões de Língua Portuguesa, Matemática e questões discursivas, realizada pelo governo do Estado, via Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que mede conhecimentos dos estudantes da educação básica.

Na sexta-feira (10), foram concluídas 266 aplicações de provas em turmas de 5º e 9º ano, abrangendo 63 escolas. Na segunda-feira (13), houve a conclusão das avaliações nas escolas municipais Clóvis Hugueney, Senhorinha Ana Alves e Nossa Senhora Aparecida.

A partir do desempenho dos estudantes, a Prefeitura de Cuiabá traçará metas com o governo do Estado visando aperfeiçoar a capacidade técnica dos professores e o melhor conteúdo a ser ministrado nas salas de aulas.

#PraCegoVer

A foto ilustra estudantes vestidos com uniformes oficiais da Prefeitura de Cuiabá sentados em cadeiras e apoiados em mesa numa sala de aula. Todos estão preenchendo questões em um caderno de prova.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT