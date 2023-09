Setembro Amarelo: Distribuição de mudas de ipê marca ação de conscientização no TJ

Na terça-feira (05 de setembro), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou a entrega de 150 mudas de ipê amarelo, como símbolo do compromisso do Poder Judiciário de Mato Grosso com o mês de combate e prevenção ao suicídio, marcado pela Campanha Setembro Amarelo. A ação é uma iniciativa da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, por meio do Departamento de Saúde, em parceria com o Projeto Verde Novo, do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam), que também aderiu à campanha de conscientização sobre o suicídio. As mudas foram distribuídas para o público interno, na sede do TJMT. Na terça-feira (05 de setembro), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou a entrega de 150 mudas de ipê amarelo, como símbolo do compromisso do Poder Judiciário de Mato Grosso com o mês de combate e prevenção ao suicídio, marcado pela Campanha Setembro Amarelo. A ação é uma iniciativa da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, por meio do Departamento de Saúde, em parceria com o Projeto Verde Novo, do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam), que também aderiu à campanha de conscientização sobre o suicídio. As mudas foram distribuídas para o público interno, na sede do TJMT.

Com a iniciativa, os servidores do Judiciário tiveram a oportunidade de refletir e participar efetivamente de uma das maiores campanhas mundiais de conscientização e prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 800 mil mortes por suicídio ocorrem anualmente no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

O cuidado com a saúde emocional e o bem-estar do público interno do Judiciário é um dos pilares da gestão da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, que durante todo o ano, estimula a realização de campanhas internas e atividades relacionadas ao acolhimento de magistrados(as) e servidores(as).

A sensibilidade do Poder Judiciário em promover ações de engajamento entre os servidores, inspirando reflexões sociais como o combate ao suicídio, foi reconhecida pela engenheira florestal do Projeto Verde Novo, Rosiani Carnaíba, como fundamentais para uma nova sociedade.

“O trabalho de conscientização sobre temas de grande comoção social, como o suicídio, faz parte do escopo de atuação do Verde Novo, e que alcança dimensões ainda maiores quando o Tribunal de Justiça decide chamar o projeto para dentro da campanha, com a distribuição de mudas de ipê. Trazer o ipê amarelo como símbolo dessa causa que comove a tantas pessoas, apenas demonstra o olhar cuidadoso e humanizado que a desembargadora Clarice Claudino tem e que faz questão de estender a cada um dos servidores, fazendo com que todos se sintam parte de um grande todo”.

O perfil humanizado do Judiciário mato-grossense foi apontado pela técnica judiciária da Secretaria da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, Maridelma Leite Gonçalves como reflexo da gestão acolhedora promovida pela desembargadora Clarice Claudino.

"A campanha é uma ação extremamente válida, primeiro porque temos a oportunidade de através do Verde Novo, sermos presenteados com a entrega de mudas, como a do ipê, e em segundo, que o Setembro Amarelo traz a reflexão sobre muitas situações que estão acontecendo. Temos jovens e adultos diariamente influenciados para o suicídio, e com o simbolismo do ipê e a sensibilidade trazida pela beleza da natureza, conseguimos tocar e elevar o espírito das pessoas, evitando o cometimento de atos extremos, como o de tirar a própria vida. O tribunal está de parabéns por inspirar pessoas".

"Sendo a natureza uma criação de Deus, cabe a nós preservar e agir com o máximo de empenho para retribuir aquilo que recebemos de forma gratuita. E hoje aqui, estamos falando sobre a importância de cuidarmos do nosso colega de trabalho e de estarmos atentos. Nos dias de hoje, vermos tantos jovens cometendo suicídio, nos deixa extremamente mexidos. A conscientização das pessoas sobre o valor da vida é muito importante para evitarmos tantas perdas precoces", falou o servidor Domingos Cirilo da Silva, lotado no setor de Transporte do Tribunal de Justiça.

Dia D – Vestidos com uma peça de roupa amarela, os servidores também participam na terça e quarta-feira (05 e 06 de setembro), da campanha interna que visualmente reafirma a preocupação e a união de todos sobre o tema.

Palestras – A programação para o mês também envolve a realização de palestras para o público interno. No dia 12 de setembro (terça-feira), às 16h, a presidente Clarice Claudino fará a abertura de um encontro, com a presença dos servidores, no Auditório Desembargador Gervásio Leite, com transmissão ao vivo para as comarcas do interior. Na sequência, os servidores poderão assistir à peça teatral “Viver a Vida com Alegria”. Após a apresentação, o médico da Família, com pós-graduação em psiquiatria, Werley Peres e a psicóloga Ireniza Canavarros de Arruda irão realizar uma roda de conversa sobre o tema.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Engenheira florestal do Projeto Verde Novo, Rosiani Carnaíba. Segunda imagem: Técnica judiciária da Secretaria da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, Maridelma Leite Gonçalves. Terceira imagem: Servidor Domingos Cirilo da Silva, lotado no Setor de Transporte do Tribunal de Justiça.

