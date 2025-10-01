JUSTIÇA
Setembro Amarelo: Porto Alegre do Norte promove palestra sobre valorização da vida e saúde mental
O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Porto Alegre do Norte realizou, na terça-feira (30 de setembro), uma palestra em alusão à campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio. O evento reuniu aproximadamente 35 servidores da comarca, colaboradores terceirizados e servidores da Defensoria Pública que atuam no Fórum.
A ação, organizada pela juíza e coordenadora do CEJUSC Natália Paranzini Gorni Janene, teve como objetivo promover a conscientização sobre a valorização da vida, bem como abordar questões relevantes à saúde mental dos servidores públicos.
“Esta iniciativa reforça o compromisso do Poder Judiciário com o bem-estar de seus servidores e a promoção de uma cultura institucional mais humana, empática e saudável”, disse a magistrada.
O psicólogo Ramí Felipe Trindade Oliveira conduziu o encontro, que tratou da temática “Setembro Amarelo – a vida que vale a pena ser vivida”. Ele trouxe uma reflexão sensível sobre a prevenção do suicídio e os desafios emocionais enfrentados no ambiente de trabalho, como estresse, ansiedade e depressão.
Durante a palestra, o psicólogo destacou a importância de cultivar espaços de escuta, acolhimento e cuidado nas instituições públicas, enfatizando que a saúde mental deve ser uma prioridade contínua, especialmente em profissões que lidam diretamente com a população e com questões sensíveis do cotidiano.
Ao final do encontro, muitos participantes relataram que se sentiram tocados pela abordagem e ressaltaram a importância de momentos de diálogo como esse para promover a reflexão e o autocuidado.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Tribunal de Justiça promove a primeira etapa da 7ª Expedição Araguaia-Xingu
A 7ª edição da Expedição Araguaia-Xingu já tem data para começar. A primeira fase do projeto ocorrerá entre os dias 3 e 10 de outubro, contemplando o distrito de São José do Couto – município de Campinápolis, a aproximadamente 500 quilômetros de Cuiabá, e Bom Jesus do Araguaia, a cerca de 800 quilômetros da capital.
Idealizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e executada pela Coordenadoria da Justiça Comunitária, a Expedição Araguaia-Xingu é um dos projetos mais expressivos do Poder Judiciário estadual. A iniciativa leva serviços essenciais às comunidades mais distantes do estado, promovendo inclusão social, saúde, cidadania, cultura, conscientização ambiental e acesso à Justiça.
A ação é desenvolvida em parceria com diversas instituições, como Justiça Federal, Ministério Público Estadual e Federal, Secretarias do Governo do Estado e gestões municipais, entre outros órgãos, o que transforma a expedição em um modelo de atuação que pode ser replicado em outras regiões.
Nas seis edições anteriores, o projeto já realizou mais de 210 mil atendimentos, consolidando-se como um importante instrumento de aproximação do Judiciário com a sociedade.
Autor: Roberta Penha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Confira o valor da UPF atualizado em outubro de 2025
O Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) informa que o valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF/MT) para o mês de outubro de 2025 passa a ser R$ R$ 252,46 para fins da cobrança e recolhimento da taxa judiciária, em conformidade com a Portaria nº 140/2025-SEFAZ, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz).
O novo valor da UPF deve ser usado para fins de cálculo da taxa judiciária das ações não contempladas com a isenção e das cartas precatórias e similares, o que influencia na arrecadação do Foro Judicial do Poder Judiciário, com base na Lei Complementar nº 261, de 2006, em três casos:
1º – Nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 25.246,00 = cobra-se o valor mínimo de R$ 252,46 (valor referente a uma UPF/MT em vigor).
2º – Nas causas de valor acima de R$ 25.246,00 até R$ 350.000,00 = cobra-se 1% (um por cento) do valor da causa..
3º – Nas causas de valor excedente a R$ 350.000,00 até R$ 3.650.000,00 = acrescenta 0,5% (meio por cento) não podendo ultrapassar o valor de R$ 20.000,00 (limite máximo permitido para o recolhimento do valor da Taxa Judiciária).
O valor da Taxa Judiciária para as Cartas Precatórias e Similares passa a ser de R$ 86,09 (0,341 x R$ 252,46 ).
A Portaria nº 140/2025-SEFAZ foi publicada no dia 15 de setembro de 2025 no Diário Oficial do Estado, que divulgou os coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF.
Mais informações:
Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial do TJMT:
E-mail: [email protected]
Telefones: (65) 3617-3738 / 3736
Autor: Dani Cunha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
