Setembro Amarelo: Porto Alegre do Norte promove palestra sobre valorização da vida e saúde mental

Publicado em

01/10/2025

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Porto Alegre do Norte realizou, na terça-feira (30 de setembro), uma palestra em alusão à campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio. O evento reuniu aproximadamente 35 servidores da comarca, colaboradores terceirizados e servidores da Defensoria Pública que atuam no Fórum.

A ação, organizada pela juíza e coordenadora do CEJUSC Natália Paranzini Gorni Janene, teve como objetivo promover a conscientização sobre a valorização da vida, bem como abordar questões relevantes à saúde mental dos servidores públicos.

“Esta iniciativa reforça o compromisso do Poder Judiciário com o bem-estar de seus servidores e a promoção de uma cultura institucional mais humana, empática e saudável”, disse a magistrada.

O psicólogo Ramí Felipe Trindade Oliveira conduziu o encontro, que tratou da temática “Setembro Amarelo – a vida que vale a pena ser vivida”. Ele trouxe uma reflexão sensível sobre a prevenção do suicídio e os desafios emocionais enfrentados no ambiente de trabalho, como estresse, ansiedade e depressão.

Durante a palestra, o psicólogo destacou a importância de cultivar espaços de escuta, acolhimento e cuidado nas instituições públicas, enfatizando que a saúde mental deve ser uma prioridade contínua, especialmente em profissões que lidam diretamente com a população e com questões sensíveis do cotidiano.

Ao final do encontro, muitos participantes relataram que se sentiram tocados pela abordagem e ressaltaram a importância de momentos de diálogo como esse para promover a reflexão e o autocuidado.

Tribunal de Justiça promove a primeira etapa da 7ª Expedição Araguaia-Xingu

Published

2 minutos atrás

on

01/10/2025

By

A 7ª edição da Expedição Araguaia-Xingu já tem data para começar. A primeira fase do projeto ocorrerá entre os dias 3 e 10 de outubro, contemplando o distrito de São José do Couto – município de Campinápolis, a aproximadamente 500 quilômetros de Cuiabá, e Bom Jesus do Araguaia, a cerca de 800 quilômetros da capital.

Idealizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e executada pela Coordenadoria da Justiça Comunitária, a Expedição Araguaia-Xingu é um dos projetos mais expressivos do Poder Judiciário estadual. A iniciativa leva serviços essenciais às comunidades mais distantes do estado, promovendo inclusão social, saúde, cidadania, cultura, conscientização ambiental e acesso à Justiça.

A ação é desenvolvida em parceria com diversas instituições, como Justiça Federal, Ministério Público Estadual e Federal, Secretarias do Governo do Estado e gestões municipais, entre outros órgãos, o que transforma a expedição em um modelo de atuação que pode ser replicado em outras regiões.

Nas seis edições anteriores, o projeto já realizou mais de 210 mil atendimentos, consolidando-se como um importante instrumento de aproximação do Judiciário com a sociedade.

Expedição Araguaia-Xingu: vídeo mostra a programação de atendimento para a VII edição

Confira o valor da UPF atualizado em outubro de 2025

Published

2 minutos atrás

on

01/10/2025

By

O Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) informa que o valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF/MT) para o mês de outubro de 2025 passa a ser R$ R$ 252,46 para fins da cobrança e recolhimento da taxa judiciária, em conformidade com a Portaria nº 140/2025-SEFAZ, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz).

O novo valor da UPF deve ser usado para fins de cálculo da taxa judiciária das ações não contempladas com a isenção e das cartas precatórias e similares, o que influencia na arrecadação do Foro Judicial do Poder Judiciário, com base na Lei Complementar nº 261, de 2006, em três casos:

1º – Nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 25.246,00 = cobra-se o valor mínimo de R$ 252,46 (valor referente a uma UPF/MT em vigor).

2º – Nas causas de valor acima de R$ 25.246,00 até R$ 350.000,00 = cobra-se 1% (um por cento) do valor da causa..

3º – Nas causas de valor excedente a R$ 350.000,00 até R$ 3.650.000,00 = acrescenta 0,5% (meio por cento) não podendo ultrapassar o valor de R$ 20.000,00 (limite máximo permitido para o recolhimento do valor da Taxa Judiciária).

O valor da Taxa Judiciária para as Cartas Precatórias e Similares passa a ser de R$ 86,09 (0,341 x R$ 252,46 ).

A Portaria nº 140/2025-SEFAZ foi publicada no dia 15 de setembro de 2025 no Diário Oficial do Estado, que divulgou os coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF.

Mais informações:

Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial do TJMT:

E-mail: [email protected]

Telefones: (65) 3617-3738 / 3736

SEGURANÇA01/10/2025

Polícia Militar prende dono de bar por tráfico de drogas no bairro Pedra 90

Policiais militares do 24º Batalhão apreenderam, na noite desta terça-feira (30.9), 32 porções de substância análoga à cocaína, um frasco...
SEGURANÇA01/10/2025

PRF apreende 176 kg de cocaína em compartimento oculto de caminhão na BR-364 em Rondonópolis (MT)

Na madrugada desta quarta-feira (1º),  a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas durante fiscalização no km...
SEGURANÇA01/10/2025

PRF apreende droga em ônibus interestadual com apoio de cão farejador

Na tarde desta terça-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu entorpecentes durante fiscalização em frente à Unidade Operacional de...

Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Brasil30/09/2025

Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS

O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento...
Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...

