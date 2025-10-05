Setembro fecha em alta com exportações superando 7 milhões de toneladas

O mercado brasileiro de milho encerrou setembro em alta, refletindo a firmeza da oferta e o desempenho positivo das exportações. Especialistas destacam que os embarques internacionais, que superaram 7,4 milhões de toneladas, continuam sustentando os preços e consolidando a posição do Brasil como player estratégico no comércio global do cereal.

No mercado interno, a saca de 60 quilos fechou o mês em R$ 63,54, registrando valorização de 1,86% em relação a agosto. Entre as principais praças, Cascavel (PR) cotou a saca a R$ 61,00 (+3,39%), Campinas/CIF (SP) a R$ 67,50 (+2,27%), Rondonópolis (MT) a R$ 62,00 (+8,77%) e Rio Verde (GO) a R$ 58,00 (+5,45%), mostrando recuperação sólida em diferentes regiões. Outras localidades, como Uberlândia (MG), mantiveram estabilidade nos valores, reforçando a consistência do mercado.

As exportações mantiveram ritmo acelerado, com 6,63 milhões de toneladas embarcadas em setembro, gerando receita de US$ 1,324 bilhão — média diária de US$ 66,23 milhões. Comparado ao mesmo período de 2024, houve crescimento de 11,3% no valor diário, 8,4% na quantidade média diária e 2,6% na valorização do preço médio por tonelada. Para outubro, estão previstos mais 4,9 milhões de toneladas em embarques, garantindo sustentação às cotações e movimentando a cadeia produtiva.

No cenário internacional, a Bolsa de Chicago registrou queda no fechamento do mês, influenciada pela expectativa de safra recorde nos Estados Unidos. Segundo especialistas, entretanto, a forte demanda pelo milho norte-americano contribuiu para conter a redução de preços, mantendo o cereal competitivo e com potencial de valorização.

Para o mercado brasileiro, a combinação de oferta firme, exportações aquecidas e gestão estratégica da produção reforça a perspectiva de preços sustentados nos próximos meses. O ritmo dos embarques e os impactos da colheita norte-americana serão determinantes para a continuidade da trajetória positiva.

O milho brasileiro mantém seu protagonismo no comércio global, com exportações expressivas e preços firmes. A perspectiva é de continuidade desse bom desempenho, fortalecendo a cadeia produtiva e garantindo oportunidades para produtores e exportadores.

