Shopping Orla recebe feira de carros antigos neste sábado (22)

A Prefeitura de Cuiabá trouxe avanços significativos para a área da saúde, beneficiando a população em diversas regiões da cidade. Das 114 unidades de saúde, incluindo Atenção Primária, Atenção Secundária e Atenção Terciária, 82 delas passaram por investimentos e intervenções para aprimorar suas estruturas físicas.

Ao todo, foram construídas 10 novas unidades de saúde, e mais duas estavam em fase de construção. Essas iniciativas contribuíram para que 71,9% das unidades de saúde do município fossem aprimoradas fisicamente durante a administração municipal atual. Importante ressaltar que todas as unidades construídas, reformadas e ampliadas foram 100% climatizadas.

As melhorias abrangeram todas as áreas do município. Na regional Norte, das 24 unidades, 17 passaram por obras ou receberam investimentos para reforma. Na região Sul, 23 das 27 unidades foram contempladas com melhorias. Já na região Leste, 21 das 32 unidades receberam investimentos, enquanto na região Oeste foram 16 das 23 unidades contempladas. Na área Rural, três das seis unidades existentes foram contempladas com intervenções em suas estruturas.

As próximas obras que estavam prestes a ser entregues e reinauguradas pela gestão municipal eram a UBS Jardim Vitória II e III, a UBS Santa Isabel I, II e III, a UBS Jardim Imperial II, a UBS Cohab São Gonçalo, a odontologia da UBS Baú/Lixeira, além da UPA Leblon. Cada uma dessas unidades recebeu reformas e melhorias para proporcionar maior conforto e serviços mais modernos à população.

Obras executadas ou em execução

A região Norte contou com a construção da UBS Ilza Picolli, já concluída e em funcionamento, bem como as UBS CPA IV e Dr. Fábio II/Umuarama, que estavam em fase de construção. Além disso, a UBS Ouro Fino estava em processo licitatório para sua construção. Cinco unidades desta região foram beneficiadas com reformas e ampliações, enquanto outras cinco passaram por reformas.

Na região Sul, quatro novas unidades foram construídas e finalizadas, sendo elas a UBS Santa Terezinha/Itapajé, UBS Jockey Club, UBS Nico Baracat e UBS Parque Ohara. Oito unidades passaram por reforma e ampliação, sendo que duas ainda estavam em execução. Seis unidades passaram por reformas, uma delas em execução, e três unidades estavam em processo licitatório para construção.

Na região Leste, foram construídas três novas unidades: UPA Leblon, UBS Jardim Imperial II e a odontologia da UBS Baú/Lixeira. Além disso, cinco unidades passaram por reforma e ampliação, e duas estavam em processo licitatório para o mesmo fim. Doze unidades foram beneficiadas com reformas, sendo que duas ainda estavam em execução.

A regional Oeste se destacou com duas grandes construções: o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) e a UPA Verdão. Oito unidades receberam reforma e ampliação, com uma delas ainda em andamento, e sete foram beneficiadas com reformas.

Na região Rural, três das seis unidades existentes receberam intervenções em suas estruturas: UBS Rio dos Peixes, com reforma e ampliação finalizadas, UBS Coxipó do Ouro, com reforma e ampliação iniciada, e UBS Guia, com reforma em andamento.

A atual administração municipal também ampliou significativamente o atendimento odontológico na capital. Desde 2017, primeiro ano de governo, foram implantadas 41 equipes e outras seis já estão em funcionamento apesar de não terem sido entregues oficialmente. Quando assumiu a Prefeitura de Cuiabá em 2017, a gestão encontrou 10 equipes na Secretaria Municipal de Saúde, e hoje o total chega a 57. Cuiabá é hoje a cidade que mais tem Centros de Especialidade Odontológica (CEO) em Mato Grosso.

Com todas essas ações, a gestão municipal demonstrou comprometimento com a melhoria das unidades de saúde em Cuiabá, visando proporcionar atendimento de qualidade e melhores condições para a população.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT